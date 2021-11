Incontro di lavoro Gruppo Amicizia Interparlamentare San Marino-Croazia

Si è tenuto oggi a Palazzo Pubblico un incontro di lavoro fra le delegazioni dei Gruppi Interparlamentari di Amicizia della Repubblica di Croazia e della Repubblica di San Marino, alla presenza dell’Ambasciatore di San Marino in Croazia, Marina Emiliani. La riunione, che fa seguito alla precedente tenutasi nel giugno scorso a Zagabria in occasione della visita della delegazione consiliare sammarinese presso il Parlamento Croato, si è svolta in un clima estremamente costruttivo e con proposte operative per future collaborazioni fra i due Paesi. In particolare si è discusso in merito alla possibilità di avviare confronti per supportare i rispettivi Governi nello scambio di esperienze legate al mondo della cultura, dell’Università e della tutela dei beni UNESCO. E’ stata inoltre sottolineata l’importanza di mantenere alto il confronto sul turismo e sulla possibilità di sviluppare, in particolare, forme di turismo outdoor e sostenibile in un’ottica green. Importante scambio di idee si è tenuto anche sullo sviluppo di specifici settori economici e di collaborazione fra aziende, ricordando altresì che Cassa di Risparmio di San Marino è presente in territorio croato con Banca Kovanica. Grande importanza è stata rivolta infine al rapporto con l’Unione Europea di cui la Croazia è Stato membro; a tale proposito la delegazione parlamentare croata si è detta disponibile a supportare il percorso della Repubblica di San Marino anche alla luce della consistente esperienza maturata durante la negoziazione della adesione che si è conclusa il 1° luglio 2013. La riunione, la prima con una delegazione parlamentare del Paese balcanico in territorio sammarinese, si è conclusa con l’auspicio di proseguire gli incontri operativi e di promuovere per il tramite parlamentare future opportunità di collaborazione.

Il presidente Commissione Esteri, Paolo Rondelli

