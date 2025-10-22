Incontro di presentazione del Book Club Pagine Ribelli

Venerdì 24 ottobre alle ore 18.30 presso l'Ex-Tiro a Volo a Murata (San Marino) ci sarà il primo incontro di presentazione del Book Club Pagine Ribelli. Sarà un incontro conoscitivo e aperto a tutti dove verrà illustrata l'organizzazione e il tema del Book Club, ovvero "Futuri disturbati, un viaggio nella distopia". Perché la distopia? In uno scenario dove si stanno aprendo sempre più derive autoritarie e di controllo sociale, riteniamo opportuno analizzare queste dinamiche attraverso la letteratura. Grazie ai libri è possibile comprendere meglio il presente, per riflettere insieme su un futuro migliore e non farsi trovare impreparati e passivi verso i nuovi cambiamenti della società. Il Book Club si propone di essere anche un punto di incontro e di svago, un 'terzo luogo' intergenerazionale per dare l'opportunità di ricreare un contesto di socializzazione e aggregativo e riscoprire la bellezza della lettura. La partecipazione è libera e gratuita, per motivi organizzativi è gradita l'iscrizione inviando una email a pagineribellibc@gmail.com o un messaggio alla pagina Instagram pagineribelli_bookclub, dove è possibile anche trovare news e aggiornamenti sul progetto. L'evento è patrocinato dalla Giunta di Castello di Città.

c.s. Book Club Pagine Ribelli

