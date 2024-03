Incontro formativo in materia notarile: unione di competenze tra Pubblica Amministrazione e ordini professionali

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la sala Montelupo di Domagnano, un incontro di formazione avente ad oggetto temi legati all’esercizio della professione notarile, organizzato dall'Ordine degli Avvocati e Notai (OAN) e condotto dal Dirigente dell'Ufficio del Registro e Conservatoria Avv. Valeria Ciavatta. Questa iniziativa rappresenta un eccellente esempio di collaborazione e scambio di competenze tra la Pubblica Amministrazione e gli ordini professionali, mirato a promuovere una maggiore comprensione e condivisione di aspetti teorico-pratici molto significativi per l’attività dei notai e dell’Ufficio. Questo primo incontro, caratterizzato da un’ampia partecipazione di notai e dalla presenza di alcuni dipendenti pubblici esperti di diritto, ha approfondito le fondamenta e le funzioni essenziali del Notaio e dell'Ufficio del Registro e Conservatoria, evidenziando i valori comuni nei confronti dei cittadini e dello Stato. La funzione notarile è delegata dallo Stato per aiutare le persone nella loro vita economica, sociale, familiare e personale. Anche l’Ufficio Registro e Conservatoria ha un forte carattere di servizio e nelle sue principali attività il diritto pubblico ed il diritto privato si incontrano. Il programma ha approfondito il tema dell'atto pubblico notarile, sotto il profilo delle forme e dei doveri del notaio, con particolare attenzione ai poteri di stipula, alla rappresentanza, alle autorizzazioni, nonché alla corretta descrizione degli immobili e relativa documentazione correlata. Sono stati altresì affrontati i temi della legalizzazione/apostille, della prelazione e degli acquisti immobiliari da parte di stranieri. Il secondo modulo, programmato per la mattina del prossimo 8 aprile, sarà dedicato alla pubblicità immobiliare, alla registrazione, alle norme sulla tassazione con particolare riferimento ad alcuni tipi di atti, e alla denuncia d’eredità con cenni inerenti le successioni ereditarie. L'evento si conferma dunque come un'importante occasione di aggiornamento professionale e di arricchimento culturale, nonché un momento di confronto e dialogo tra i professionisti del settore e la Pubblica Amministrazione, promettendo ulteriori approfondimenti su tematiche fondamentali per la pratica notarile.

cs DG Funzione Pubblica e Ordine avvocati Notai