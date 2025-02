Incontro fra Capitaneria di Porto e Confartigianato Imprese Rimini Fra i temi la promozione della cultura della sicurezza, il dialogo con scuola e imprese e la collaborazione negli eventi

Incontro fra Capitaneria di Porto e Confartigianato Imprese Rimini.

I vertici di Confartigianato Imprese Rimini sono stati ricevuti questa mattina alla Capitaneria di Porto di Rimini dal Comandante di Fregata Ottavio Cilio.



Il presidio e la prevenzione sono due delle attività che la Capitaneria assicura alla comunità riminese e alle imprese che gravitano intorno al mare – commenta Davide Cupioli, Presidente Confartigianato Imprese Rimini – Abbiamo condiviso col Comandante Cilio la necessità di promuovere la cultura della sicurezza, usando tutte le occasioni di relazione, anche quella della scuola che, come Associazione, stiamo alimentando con decisione. Promuoveremo anche incontri fra Capitaneria e imprenditori, proprio perché dal dialogo e dalla conoscenza nascono comportamenti migliori e rispettosi dell’ambiente. Lo ringraziamo per le espressioni di sostegno al ruolo dei corpi intermedi e ci siamo dati appuntamento per ragionare insieme anche su eventi con queste finalità”. Oltre al Comandante di Fregata Ottavio Cilio, erano presenti Davide Cupioli Presidente di Confartigianato Imprese Rimini col Segretario Gianluca Capriotti, il Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni con Andrea Albini Direttore Cooperativa bagnini di Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: