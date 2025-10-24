Nella giornata di oggi ha avuto luogo un incontro fra la delegazione britannica dell’All- Party Parliamentary Group su San Marino e la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri della Repubblica di San Marino, alla presenza dell’Ambasciatore di San Marino presso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Dario Galassi e del Console Onorario Maurizio Bragagni. L’incontro, tenutosi della Sala del Consiglio Grande e Generale, fa seguito all’iniziativa per la creazione di un Gruppo Interparlamentare di Amicizia, costituito nel 2020, e ha rappresentato l’occasione per testimoniare il comune impegno a rafforzare le relazioni tra i due Paesi attraverso la mutua volontà di collaborazione. La riunione si è tenuta in un clima costruttivo, con l’elaborazione di proposte operative per intensificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse, a partire dalla dimensione parlamentare. Nel riconoscere l’importanza di questo rilancio delle relazioni quale opportunità di crescita, le delegazioni hanno condiviso l’opportunità di proseguire con uno scambio di esperienze a beneficio dei rispettivi Paesi e comunità, alla luce della secolare e condivisa tradizione di difesa dei principi democratici. L'incontro si è concluso con l'espressione dell'impegno condiviso a rimanere attivamente impegnati nell'utilizzare questo strumento di cooperazione parlamentare per rafforzare ulteriormente i legami di amicizia, individuare progetti comuni e concretizzare future forme di collaborazione.

C.s. - Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri