Incontro fra la delegazione del PSD e il Presidente della Regione Emilia‐Romagna Michele De Pascale

Una delegazione del PSD, composta da Luca Lazzari, Gerardo Giovagnoli e Andrea Belluzzi, ha incontrato oggi a Bologna il Presidente della Regione Emilia‑Romagna Michele De Pascale.

L’incontro è stato centrato sulle priorità comuni e sulla necessità di un approccio pragmatico ai problemi reali. Uno dei temi affrontati è stato quello dei frontalieri. Il Presidente De Pascale ha illustrato la proposta avanzata in Regione da Alice Parma ed Emma Petitti per l’istituzione di un tavolo tecnico che affronti in maniera strutturata le questioni aperte. Da parte del PSD è stata offerta la piena disponibilità a collaborare con tutti i soggetti coinvolti, dalle istituzioni italiane e sammarinesi, dai lavoratori alle imprese, nella ricerca delle soluzioni più equilibrate.

Il dialogo ha poi spaziato su vari ambiti di collaborazione fra San Marino e la Regione. Si è discusso di infrastrutture come l’aeroporto di Rimini e il porto di Ravenna, del ruolo della sanità, della farmacologia e della ricerca, della formazione e delle opportunità legate alle nuove tecnologie, con un’attenzione particolare all’intelligenza artifi ciale e al patrimonio di competenze che gravita intorno al CINECA di Bologna.

Non è mancato un passaggio sul valore dei grandi eventi come fattore di attrattività e crescita condivisa. Infi ne, si è rifl ettuto sul nuovo orizzonte aperto dall’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, sugli spazi di collaborazione che potranno tradursi in progetti comuni e nell’accesso coordinato a strumenti di fi nanziamento. Si è riconosciuto, inoltre, il ruolo che la Regione può svolgere a sostegno di San Marino nei percorsi di alfabetizzazione europea, grazie alle strutture e all’esperienza già consolidate.

L’incontro ha fatto emergere con chiarezza che dal rapporto tra San Marino, con la sua autonomia e la capacità di decisione rapida, e l’Emilia‑Romagna, una delle Regione più avanzate d’Italia per dinamismo economico, qualità dei servizi e competenze, possono derivare vantaggi enormi. Con intelligenza e volontà di fare squadra, questa collaborazione può diventare una leva decisiva di sviluppo e di opportunità per entrambe le comunità.



