Incontro fra PDCS e PPE

Incontro fra PDCS e PPE.

L'accordo di associazione con l'Unione Europea, la ripresa dei negoziati e il rapporto di collaborazione ed amicizia tra Pdcs e Ppe. Sono questi gli argomenti al centro della visita di una delegazione della Democrazia Cristiana Sammarinese, composta dal segretario politico Gian Carlo Venturini e dal presidente dei GDC Lorenzo Bugli, impegnati in questi giorni a Bruxelles. Venturini e Bugli hanno avuto modo di intrattenersi, per un colloquio, con Donald Tusk, attuale presidente del Partito Popolare Europeo ed ex presidente del Consiglio Europeo, e con il segretario Antonio López-Istúriz. La delegazione ha inoltre incontrato l’europarlamentare Massimiliano Salini, membro di Forza Italia ed esponente del Partito Popolare Europeo. "Colloqui molto fruttuosi - confermano Venturini e Bugli - che ci hanno dato la riprova di quanto sia grande l'attenzione dell'Europa nei confronti di San Marino, specialmente alla vigilia della ripresa delle trattative negoziali che dovranno dare forma al futuro accordo di associazione. Un incontro, quello avvenuto a Bruxelles, che ci rincuora circa la possibilità di trovare, in Europa, dei solidi alleati, pronti a supportare la nostra piccola Repubblica nei delicati passaggi che la attenderanno da qui ai prossimi mesi. Si conferma, inoltre, il rapporto di stima e amicizia tra la Dc e il Partito Popolare Europeo. Nell'occasione, è stato esteso al presidente Tusk e al segretario Lòpez l'invito a prendere parte al prossimo Congresso, in programma il 23, 24, 25 ottobre prossimo".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

I più letti della settimana: