Incontro gratuito di Rio Abierto presso il Centro Sociale di Dogana

Mercoledì 16 luglio alle ore 18,30 al Centro Sociale di Dogana si terrà un incontro pubblico e gratuito di Rio Abierto condotto da Cris Plante, docente internazionale di Rio Abierto e figlia della fondatrice di questa disciplina. Cris, che parte dall'Argentina per i suoi annuali viaggi di visita alle scuole di Rio Abierto sparse per il mondo, per la prima volta sarà a San Marino e guiderà l'incontro di movimento vitale espressivo, giocoso e naturale caratteristico di questo metodo. "Rio Abierto" è infatti una pratica di origine argentina: una disciplina basata sul movimento guidato, che permette di sciogliere le tensioni, ridurre lo stress, per stare meglio con se stessi, con gli altri e sorridere alla vita, divertendosi. Dato che negli incontri di Rio Abierto ci si muove con la musica è consigliato un abbigliamento comodo ed un tappetino per il rilassamento finale. Siete quindi invitati a partecipare a questo incontro, promosso dal Centro Sociale di Dogana con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, incontro della durata di un'ora circa. Per info: Centro Sociale di Dogana tel. n. 0549-885518



c.s. Centro Sociale di Dogana