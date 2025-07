Incontro istituzionale tra il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi e il Comites San Marino: al centro il tema della cittadinanza

In data odierna (1/7/2025) il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi ha ricevuto presso la Parva Domus una delegazione del Comites, formata dal Presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi. Oggetto del confronto il riconoscimento della doppia cittadinanza per i naturalizzandi, ovvero l’eliminazione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza d’origine. Un Progetto di Legge licenziato lo scorso dicembre dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, introduce riforme incisive sul tema, elimina l’obbligo di rinunciare alla cittadinanza di origine per chi acquisisce quella sammarinese, enuncia una revisione dei requisiti di residenza con criteri più flessibili. L’incontro si è svolto all’insegna di un clima di collaborazione e ascolto, ha rappresentato un importante momento di confronto tra le Istituzioni sammarinesi e il Comitato degli Italiani all’Estero, con particolare riguardo alle esigenze della comunità italiana residente sul Titano. Il Comites San Marino sostiene da tempo con forza, la necessità di una riforma più inclusiva, che permetta ai cittadini italiani di ottenere la cittadinanza sammarinese senza dover rinunciare a quella d’origine, semplificando i requisiti e riconoscendo il valore della doppia cittadinanza come strumento di coesione e modernizzazione, significativo avanzamento verso una Repubblica più moderna e accogliente. Il Segretario Belluzzi ha ribadito l’importanza del dialogo con il Comites, sottolineando il forte impegno del Governo sammarinese a promuovere soluzioni condivise, per adeguare la normativa in materia ai contesti internazionali, ribadendo il proprio impegno a proseguire nel cammino intrapreso sino ad ora. Il Comites nella persona del Presidente Alessandro Amadei, ha espresso grande apprezzamento per l’apertura al dialogo dimostrata dal Segretario di Stato e ha confermato la propria volontà di continuare un percorso di collaborazione istituzionale, atto a rafforzare la partecipazione e rappresentanza della comunità italiana residente a San Marino.