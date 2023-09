Incontro istituzionale tra la presidente Petitti, la consigliera Montalti e la consigliera ucraina Oksana Derkach in visita al territorio romagnolo alluvionato

Nei giorni scorsi la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti, assieme alla consigliera regionale con delega alle politiche europee, Lia Montalti, ha accolto la consigliera ucraina Oksana Derkach in una visita al territorio romagnolo, duramente colpito dalla recente alluvione. La visita ha coinvolto numerosi comuni romagnoli e si è svolta in una cornice di dialogo e cooperazione internazionale, testimoniando l'importanza delle relazioni tra le istituzioni locali italiane e ucraine, specialmente in momenti di difficoltà come quello che la nostra regione e il suo Paese stanno attualmente attraversando. La presidente Petitti, la consigliera Montalti e la consigliera Derkach hanno discusso delle sfide ambientali e delle politiche europee per la gestione delle emergenze, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale per salvaguardare e proteggere i territori e i cittadini che li abitano. Per la consigliera Derkach l’obiettivo della visita è stato “quello di conoscere sindaci e amministratori locali dell’Emilia-Romagna per scambiare esperienze e imparare come ricostruire il mio Paese una volta terminato il conflitto. La vostra recente esperienza di ripartenza dopo la terribile alluvione di maggio servirà sicuramente d’esempio a me e a tutti i miei concittadini. Ringrazio la consigliera Montalti, la Regione Emilia-Romagna nella persona della presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti per la grande vicinanza riconosciutaci in questo periodo”. La presidente Petitti, in risposta “ringrazio la consigliera Derkach per la solidarietà e sottolineo l'importanza di lavorare insieme per affrontare le sfide a livello globale che attendono i nostri Paesi. L’Impegno dell’Assemblea è quello di favorire questo scambio importante tra la Regione Emilia-Romagna e l’Ucraina, un momento fondamentale per coltivare i comuni ideali di democrazia e solidarietà che uniscono i nostri popoli. Continua così il nostro impegno iniziato oltre un anno fa con lo stanziamento da parte della Regione e con le donazioni dei cittadini che hanno superato i due milioni di euro, il tutto destinato a progetti umanitari in Ucraina”. La consigliera Montalti ha evidenziato “il ruolo cruciale dell'Unione Europea nel promuovere politiche di sostegno e vicinanza nei confronti dell’Ucraina” e ha espresso “la volontà di collaborare più strettamente con i partner internazionali, inclusa l'Ucraina stessa, per raggiungere obiettivi comuni in materia di cooperazione territoriale e di democrazia. Ringrazio Oksana per la visita e spero che questi due giorni siano solo l’inizio di tanti altri momenti che favoriscano la crescita dei rapporti e la condivisione tra i nostri due Paesi, percorso già iniziato oltre un anno fa con l’accoglienza su suolo regionale di oltre 18 mila rifugiati ucraini, con la speranza che questo conflitto finisca il prima possibile e si traduca al più presto in una pace giusta”. L'incontro si è concluso con un impegno a mantenere aperti i canali di dialogo e cooperazione tra l’Emilia-Romagna e l'Ucraina, con la consapevolezza che solo attraverso sforzi congiunti e una visione comune per il futuro della democrazia potremo affrontare le sfide globali dei prossimi anni.

cs Emma Petitti