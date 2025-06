Si è svolto lo scorso 18 giugno 2025 a Roma un incontro istituzionale tra Laury Bambus Ambasciatore della Repubblica d’Estonia in Italia e il Segretario di Stato per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino Andrea Belluzzi .

Il colloquio ha rappresentato un importante occasione di confronto su tematiche di reciproco interesse nei settori della Cooperazione Internazionale, Affari istituzionali e Pubblica Amministrazione e Sicurezza Informatica.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione sono stati approfonditi i possibili ambiti di collaborazione tra le rispettive istituzioni, con particolare riguardo al rafforzamento dei legami tra i due Paesi.

Entrambe le parti hanno espresso la comune volontà di proseguire su un percorso comune, volto alla realizzazione di progetti condivisi negli ambiti di competenza del Segretario Belluzzi.

Presente all’incontro anche l’Ambasciatore di San Marino in Estonia Dott.ssa Silvia Berti.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Interni