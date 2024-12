Incontro natalizio della Comunità dei cittadini sammarinesi residenti a Parigi

Incontro natalizio della Comunità dei cittadini sammarinesi residenti a Parigi.

Nella giornata di ieri, 1 dicembre, si è tenuto a Meudon, in Francia, il consueto pranzo natalizio della Comunità dei cittadini sammarinese residenti a Parigi (COSMA). A fare gli onori di casa, la neoeletta Presidente della Comunità, Marie Hélène Ugolini, che ha accolto gli oltre 100 soci e le numerose autorità presenti, tra cui Bianca Francini, portavoce del Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti, l’Ambasciatore di San Marino in Francia, Leopoldo Guardigli, il Console Onorario a Bordeaux, Hugues Duboscq, il Ministro Plenipotenziario Maurizio Borletti e la responsabile dei Rapporti con le Comunità dei sammarinesi residenti all’estero, Chiara Cardogna. La presidente Ugolini ha espresso sentiti ringraziamenti a tutta la Comunità COSMA di Parigi, alle autorità ed ai cittadini sammarinesi giunti da differenti parti della Francia. In questo modo, con grande soddisfazione, si conclude un’altra importante occasione d’incontro con i nostri concittadini all’estero, per rinsaldare il legame, che nonostante le distanze, lega la Repubblica di San Marino a tutto il resto del mondo.

c.s. Segreteria di Stato Esteri

