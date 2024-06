Incontro positivo sul programma tra Democrazia e Libertà e Libera/PS- PSD

La coalizione Democrazia e Libertà ha incontrato la Coalizione Libera/PS-PSD durante il pomeriggio di oggi, 21 giugno, per proseguire il confronto iniziato ieri, e definire un’intesa su alcuni punti programmatici dirimenti. In un clima di condivisione ed efficace collaborazione sono state discusse le tematiche riguardanti l’Accordo di Associazione, il sistema finanziario, il territorio, la sanità e le riforme istituzionali al fine di giungere ad una visione comune e sintetica, nel rispetto dei reciproci programmi elettorali. La documentazione prodotta sarà esaminata dagli organismi dei singoli partiti, le cui delegazioni saranno impegnate anche durante il fine settimana per giungere nei tempi previsti a completare tutti i passaggi necessari all’assunzione dell’impegno derivante dal mandato conferito dalla Reggenza il 12 giugno scorso.

cs Ufficio stampa Democrazia e Libertà

