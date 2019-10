Incontro Prima i sammarinesi con Rete e Domini Motus liberi

Facendo seguito alla propria intenzione di incontrare le forze politiche sammarinesi, espressa alcuni giorni orsono, al fine di aprire un confronto e sondare l’esistenza di comuni punti di interesse, nella giornata di ieri Prima i sammarinesi ha incontrato, nella loro sede, esponenti di Rete ed Domani Motus Liberi. Il colloquio, svoltosi in un clima di grande cordialità e di ovvia consapevolezza del momento delicatissimo, è durato circa un’ora e mezza, e ha riguardato un po’ tutti i gravi problemi che attanagliano la nostra Repubblica, evidenziando forti convergenze sia sulle priorità (Giustizia, Bilancio, rapporti con l’Italia, per citarne alcuni), che sui percorsi da intraprendere per tentare di risolverli. Come Prima i sammarinesi, non possiamo che ritenerci ampiamente soddisfatti dell’incontro, volto soprattutto a migliorare la reciproca conoscenza. Al Movimento Rete e a Domani Motus Liberi, quindi, vogliamo far pervenire tramite queste righe, il nostro più sentito ringraziamento per l’ospitalità e l’attenzione concesseci. La nostra compagine, naturalmente, continuerà il proprio ciclo di incontri con le altre forze politiche che si dimostreranno interessate e di cui daremo pubblicità mediante prossimi comunicati.

Movimento PRIMA I SAMMARINESI