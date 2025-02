Incontro pubblico PDCS: San Marino accelera sullo sviluppo con riforme storiche per imprese, lavoro e crescita

Grande partecipazione alla serata PDCS dedicata alle politiche di sviluppo economico e riforme strutturali per una maggiore equità fiscale. Un confronto costruttivo che ha visto protagonisti il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti, i Consiglieri PDCS Luca Gasperoni e Maddalena Muccioli, il Segretario Generale di UNAS Pio Ugolini e il Presidente di ANIS Emanuele Rossini, con la moderazione di Silvia Pelliccioni. Un lavoro di squadra per una legge che guarda al futuro Nel corso dell’incontro è stata approfondita la legge omnibus, recentemente approvata con 32 voti favorevoli e 12 contrari. Un provvedimento nato da un intenso lavoro tra maggioranza e opposizione, che segna un passo avanti fondamentale per il Paese. “Si tratta di una legge che abbraccia molteplici settori e pone le basi per uno sviluppo economico più moderno e competitivo”, ha spiegato Luca Gasperoni, evidenziando alcuni interventi chiave:  Creazione della Società Informatica dello Stato, che permetterà di accorpare le unità statali e centralizzare i dati, riducendo i costi e migliorando l’efficienza della pubblica amministrazione.  Introduzione del sisma bonus per le imprese che effettuano interventi strutturali su server e infrastrutture digitali, con un sistema di certificazione ad hoc.  Apertura di uno sportello dedicato ai cittadini e alle imprese per facilitare l’accesso alle informazioni sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.  Possibilità di pagamento monofase tramite Poste S.p.A., che snellirà la gestione delle spedizioni e delle imposte per le aziende. Sostegno al lavoro e alle imprese Un’attenzione particolare è stata dedicata al mondo del lavoro, con interventi volti a favorire l’occupazione e la competitività delle imprese sammarinesi. Maddalena Muccioli ha sottolineato l’importanza dei contratti di lavoro con contenuto formativo, che permetteranno anche ai non residenti e ai parenti dei titolari d’impresa di inserirsi nel mondo del lavoro, garantendo così il ricambio generazionale e la continuità delle attività economiche. Tra le altre misure significative:  Deroga al versamento contributivo su redditi minimi fissati per legge per le imprese con un fatturato annuo inferiore ai 40.000 euro: un aiuto concreto per le piccole realtà economiche  Distinzione tra riforme di sviluppo economico e politiche sociali, con l’impegno di dedicare specifici progetti di legge al tema della casa e della famiglia, garantendo interventi mirati e più efficaci.

Una nuova metodologia per migliorare la legislazione Il Segretario Marco Gatti ha spiegato la filosofia alla base della legge omnibus: “Abbiamo scelto di tornare all’origine del bilancio dello Stato, separandolo dalle normative economiche per garantire una gestione più trasparente e razionale delle risorse pubbliche”. Il provvedimento rappresenta un punto di svolta anche nella metodologia legislativa: “Da un lato vogliamo ridurre il numero di decreti legge, dall’altro focalizzarci su riforme organiche e strutturate, con un dibattito più approfondito e costruttivo”, ha aggiunto Gatti. Riforma fiscale e competitività delle imprese Un tema centrale della serata è stato quello della riforma fiscale. Il PDCS sta lavorando per una revisione del sistema IVA, con l’obiettivo di renderlo più competitivo e in linea con gli standard europei, senza penalizzare le imprese sammarinesi. Luca Gasperoni ha sottolineato che “l’Accordo di Associazione con l’UE ci darà l’opportunità di affrontare queste sfide con maggiore consapevolezza e con strumenti adeguati per garantire la crescita del nostro sistema economico”. Sul fronte della competitività, il Segretario Gatti ha ribadito l’impegno del governo a mantenere condizioni favorevoli per le aziende, lavorando su un modello ibrido tra IVA e monofase, compatibile con il percorso di integrazione europea. Prossimi passi e obiettivi futuri Il PDCS ha delineato una strategia chiara per i prossimi mesi, puntando su alcune direttrici principali: 1. Attuazione delle riforme economiche – Il Governo procederà con l’implementazione delle misure previste dalla legge omnibus, garantendo che le imprese e i lavoratori possano beneficiare in tempi brevi delle nuove opportunità offerte. 2. Sviluppo della riforma fiscale – Proseguirà il lavoro per un sistema fiscale più equo e competitivo. Tra gli obiettivi, la revisione del sistema IVA per migliorare la competitività del sistema economico, l’ottimizzazione delle detrazioni fiscali per sostenere le famiglie e una maggiore semplificazione dei controlli per evitare oneri burocratici inutili. 3. Misure per la competitività delle imprese – Saranno avviate azioni per sostenere la crescita del settore produttivo, tra cui il potenziamento del credito agevolato per gli investimenti aziendali e nuove strategie per la riduzione dei costi energetici, un fattore chiave per mantenere le imprese sammarinesi competitive sul mercato internazionale. L’incontro si inserisce in un ciclo di eventi pubblici del PDCS per condividere con i cittadini il lavoro svolto e le prospettive per il futuro. “Il nostro impegno continua – ha concluso il Segretario Gatti – per costruire una San Marino più forte, competitiva e capace di cogliere le opportunità del nuovo contesto internazionale”.

cs Pdcs