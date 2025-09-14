Incontro pubblico sui rapporti tra Italia e San Marino a Monte Grimano Terme

Incontro pubblico sui rapporti tra Italia e San Marino a Monte Grimano Terme.

Martedì 16 settembre alle ore 21:00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Monte Grimano Terme si terrà l’incontro pubblico dedicato ai rapporti tra Italia e San Marino, con particolare attenzione ai temi del lavoro, della sanità e delle pensioni in ambito transfrontaliero, nell'ambito del nuovo contesto di Mercato comune europeo dei due stati.

In un territorio che vive quotidianamente l’interazione tra due realtà statali, è fondamentale affrontare con serietà e visione le sfide e le opportunità che riguardano i lavoratori frontalieri, l’accesso ai servizi e sanitari e la tutela previdenziale.

Interverranno: Alessandro Alfieri, Senatore della Repubblica e membro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico con delega alle riforme e al PNRR Gerardo Giovagnoli, Segretario Internazionale del Partito dei Socialisti e dei Democratici della Repubblica di San Marino Alessia Morani e Federico Scaramucci, candidati al Consiglio Regionale delle Marche per le elezioni regionali Marche2025.

L’iniziativa si inserisce nel percorso verso le elezioni regionali del 28 e 29 settembre 2025, con l’obiettivo di costruire un programma che tenga conto delle esigenze reali dei cittadini e delle peculiarità dei nostri territori. Sarà un’occasione di confronto aperto, in cui ascoltare proposte, raccogliere istanze e rafforzare il dialogo tra istituzioni italiane e sammarinesi.

C.s. - Partito dei Socialisti e dei Democratici

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: