Incontro sul tema delle pensioni organizzato dalla Fondazione Ritrovo Lavoratori Serravalle

La Fondazione Ritrovo dei Lavoratori di Serravalle ha organizzato per giovedì 27 ottobre 2022 (alle ore 21.00 presso la Sala del Castello di Serravalle) una conferenza dibattito sulla riforma delle pensioni, che il Consiglio Grande e Generale si appresta ad approvare, durante la quale si aprirà un dibattito su quale impatto avrà la nuova normativa sulla popolazione e quali saranno le prospettive per il nostro Paese. Dunque, un momento di confronto teso a far maturare la consapevolezza di un provvedimento che avrà, inevitabilmente, delle pesanti ricadute economiche su tutta la popolazione. Sono stati invitati ad intervenire Roberto Ciavatta, Segretario di Stato alla Sanità; Enzo Merlini, Segretario Generale della Confederazione Sammarinese del Lavoro; Luca Montanari, Segretario Generale della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi; Francesca Busignani, Segretario Generale Unione Sammarinese Lavoratori e William Vagnini, Segretario Generale della Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. A moderare il dibattito Carlo Filippini, direttore del quotidiano L’Informazione di San Marino.

Cs Fondazione Ritrovo Lavoratori