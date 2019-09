Incontro sull'obiezione di coscienza a Domagnano

Con la presente, l'Asmo ( associazione sammarinese medici ospedalieri), l'Ais (associazione sammarinese infermieri), l'Associazione sammarinese Farmacisti e l' Associazione Accoglienza della Vita con il coinvolgimento anche della medicina di base, sono a comunicare che è indetto un incontro il 19 settembre alle ore 20.30 presso la sala Montelupo a Domagnano e aperto a tutti gli interessati al tema della obiezione di coscienza per gli operatori sanitari operanti in territorio Sammarinese. Questo incontro, al quale sono stati invitati i rappresentanti della politica, le rappresentanze sindacali, il Comitato Esecutivo ISS e le associazioni di professionisti della sanità, si rende necessario per quanto contenuto all'articolo 10 del pdl " norme in materia di procreazione cosciente e responsabile e di interruzione volontaria di gravidanza" in discussione negli organismi politici di competenza e che di fatto non prevede l' obiezione di coscienza per le future figure professionali che saranno assunte all'ISS e limita di molto l' applicazione della stessa facoltà di obiettare anche da parte del personale strutturato. Durante la serata saranno analizzati gli aspetti del diritto all' obiezione di coscienza valutando anche ciò che è previsto a livello internazionale grazie al contributo dell' avvocato M.Micaletti esponente dei giuristi per la Vita e saranno esplicitati anche gli aspetti bioetici che riguardano tale diritto grazie al contributo del Prof. G.Raschi. Si discuteranno le azioni necessarie affinché venga garantito un diritto fondamentale dell'uomo anche nel nostro territorio.

Comunicato stampa

