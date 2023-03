Incontro tra Delegazioni Ps e Elego

Martedì 7 Marzo u.s. si sono incontrate, presso la sede del P.S., le Delegazioni del Partito Socialista e di Elego. Nel corso dell’incontro i rappresentanti delle due forze politiche hanno esaminato la situazione attualmente esistente e le problematiche di fronte alle quali San Marino e i Sammarinesi si trovano nell’attuale periodo storico. A tale proposito sono stati analizzati possibili scenari futuri e in questo contesto hanno ribadito la convinta adesione al progetto dell’Aggregazione Socialista, che, nonostante le lente tempistiche, rimane un progetto dalle forti potenzialità elettorali, contenente l’unico, vero, nuovo messaggio nello scenario politico sammarinese. In ossequio anche alla comune matrice, che trae origine dal Partito Socialista Sammarinese, le due delegazioni hanno convenuto sulla necessaria, futura collaborazione tra le due forze politiche, al fine di garantire l’affermazione nel nostro Paese degli intramontabili ideali del Socialismo.

