Incontro tra DML e la Console USA, Daniela Ballard

Incontro tra DML e la Console USA, Daniela Ballard.

Si è concluso l’incontro con il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard. Un momento di confronto molto importante alla luce dei rapporti di collaborazione intrapresi tra i due paesi che hanno condotto a risultati molto positivi. Come forza politica rimarchiamo la ferma convinzione sull’importanza di allacciare rapporti sempre più saldi con gli Stati Uniti anche in favore della numerosa comunità sammarinese che li opera e vive. Esprimiamo un sincero ringraziamento al Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Daniela Ballard per la visita di cui ci ha voluto onorare. Durante l'incontro, il Partito, unitamente ad un’analisi politica e sociale rispetto allo stato attuale della Repubblica, ha potuto presentare la propria visione ed obiettivi sulla San Marino di Domani, ponendo l'accento sull'importanza dei legami diplomatici e commerciali tra le due nazioni.

Il Console Generale ha ascoltato con interesse le proposte ed il report sugli incoraggianti dati economici riportati, attestanti - ad esempio - l’incremento dell’export delle aziende sammarinesi verso gli Stati Uniti, passato dai circa 18 milioni di euro del 2019 agli oltre 47 milioni di euro del 2022. Il dialogo è certamente il modo migliore per promuovere una collaborazione sempre più stretta fra due Stati che, seppur estremamente differenti in termini di dimensioni, possono e devono trovare reciproco beneficio nel cooperare insieme.

cs Ufficio Stampa DOMANI - Motus Liberi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: