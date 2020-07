Incontro tra i Gdc di San Marino e i Giovani Popolari di Moncalieri

Si è svolto giovedì scorso l'incontro tra la delegazione dei Gdc (Giovani Democratico Cristiani) di San Marino, guidati dal presidente e membro del Consiglio Grande e Generale Lorenzo Bugli, e i Giovani Popolari (sezione giovanile del Partito Giovanile) di Moncalieri, importante Comune in provincia di Torino. Nell'incontro, le due segreterie giovanili hanno condiviso idee e proposte per una futura collaborazione che unirà ancora di più gli appartenenti alla comune tradizione democraticocristiana. Alla fine dell'incontro, l'onorevole Bugli ha presenziato al concerto nella collegiata di Moncalieri, dedicato al Beato Bernardo di Baden, principe tedesco del Quattrocento, operatore di pace nell'Europa del suo tempo. L'onorevole Bugli è stato calorosamente accolto dalle autorità civili e religiose di Moncalieri. “Ringraziamo il neo segretario Matteo Pizzonia, i Giovani Popolari e tutta la città di Moncalieri per l'accoglienza e l'ospitalità che ci sono state riservate in occasione della nostra visita ufficiale – dice Bugli –. Un incontro, quello di giovedì scorso, che a mio modo di vedere assume una duplica di valenza. Da un lato, infatti, ci offre la sponda per andare a rafforzare il clima di dialogo con la vicina Italia. Solamente qualche settimana fa, a margine della Commissione congiunta con il Senato italiano, in qualità di presidente dei Gdc e membro del Consiglio Grande e Generale, avevo rimarcato quanto fosse importante per la nostra Repubblica sfruttare tutte le occasioni utili per coltivare i rapporti e le sinergie con i vicini italiani, tanto a livello politico quanto economico, sociale, culturale e lavorativo, anche e soprattutto in vista della ripresa ormai imminente delle trattative per l'accordo di associazione con l'Ue. Dall'altro lato l'incontro di giovedì ha permesso ai Gdc di portare avanti il confronto, intrapreso ormai già da alcuni anni, con le realtà politiche giovanili e non solo appartenenti all'area dei Popolari europei. Non dimentichiamo infatti che come Gdc siamo membri a tutto tondo dello YEEP, che è il giovanile del PPE e che da poco (sono tre anni) abbiamo avviato delle relazioni personali con i leader di EDS (European Democrate Student), che è sempre un'altra ala storica del Ppe che rappresenta tutti gli studenti e i rappresentanti giovanissimi dei partiti europei. Siamo già entrati all’interno come observer members per poi un domani diventare full members di questa attività portando ancora di più un nostro contributo e la nostra voce all’interno degli scenari europei per quanto sia possibile, almeno per una Repubblica piccola e storica come la nostra che non si è mai sbilanciata. Senza dimenticare che siamo stati tra i fondatori dell'Internazionale della Democrazia Cristiana. Il sodalizio con i Giovani Popolari italiani non fa che rafforzare ancora di più questa nostra vocazione internazionale” conclude Bugli.

c.s. GDC