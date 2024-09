Incontro tra i vertici del Partito dei Socialisti e Democratici e del Partito Laburista maltese

Incontro tra i vertici del Partito dei Socialisti e Democratici e del Partito Laburista maltese.

Nella giornata di ieri 27 settembre, il Segretario del PSD Gerardo Giovagnoli è stato ricevuto, presso la sede principale a La Valletta, dai vertici del Partito Laburista (PL).

Alla riunione hanno partecipato il Presidente Alex Sciberras, il vice Segretario Alex Agius Saliba, la Segretaria dell’Esecutivo Catherine Fenech ed il Capo esecutivo Leonid Mckay.

Il Segretario Giovagnoli ha informato i compagni maltesi del termine del negoziato di Associazione con l’Unione Europea e dell’imminente Congresso del PSD a cui è stata invitata una delegazione del Partito Laburista.

Grazie alla presenza del Parlamentare europeo Saliba, è stata sviluppata una approfondita discussione su come il Parlamento europeo normalmente si rapporta con delegazioni di altri parlamenti, tenendo a mente il Comitato parlamentare di associazione previsto dall’Art. 78 dell’Accordo. Saliba ha offerto la collaborazione della delegazione maltese al Parlamento Europeo ed espresso il proprio interesse a fare parte del Comitato stesso.

Collaborazione offerta da tutti i colleghi maltesi anche per quanto riguarda la comune affiliazione al Partito Socialista Europeo, per la quale sarà sostenuto il passaggio da Partito osservatore a Partito associato del PSD.

Dopo una proficua discussione con il Presidente sul nuovo assetto organizzativo del PL a seguito del Congresso celebrato a metà settembre, il Segretario Giovagnoli ha inoltrato l’invito alla partecipazione al Congresso del PSD del 26 e 27 ottobre. L’invito è stato accolto seduta stante ed è stata annunciata la presenza a San Marino del Segretario Internazionale del PL, John Grech.

Il PSD ed il PL, entrambe forze di governo, sono da ieri più vicine ed in grado di scambiarsi informazioni ed esperienze utili, in particolare per il PSD l’esperienza del più piccolo paese all’interno dell’Unione Europea che sta prosperando in maniera significativa, è di grande esempio per la Repubblica.



