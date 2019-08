Incontro tra il Comitato promotore del progetto di legge "Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile di interruzione volontaria della gravidanza" e Rete

Rispondendo alla nostra richiesta di incontro (inviata alle forze politiche che pubblicamente hanno detto di sostenere il nostro progetto di legge) Rete ci ha oggi accolte nella sua sede. Ci hanno detto di avere finora inutilmente sollecitato il un suo passaggio in Commissione, dove sulla carta avrebbe potuto contare sull’approvazione di una maggioranza trasversale. Dando per imminente la fine dell’attuale governo ci hanno rassicurato sul fatto che la legge non decadrà e che sarà loro premura (qualsiasi ruolo avranno in futuro sia di maggioranza che di opposizione) farla andare avanti nella prossima legislatura e soprattutto farla andare avanti senza stravolgerla. Incassiamo dunque questo impegno, speriamo inoltre -se davvero sono vicine nuove elezioni - che nei prossimi programmi elettorali i diritti civili trovino lo spazio che meritano. Il Comitato promotore della legge “norme in materia di procreazione cosciente e responsabile e di interruzione volontaria della gravidanza”.