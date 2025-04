Incontro tra il Movimento Ēlego e Jaume Bartumeu: focus su UE, sistema bancario e relazioni internazionali

Lo scorso sabato, una Delegazione del Movimento Ēlego “Per una Nuova Repubblica”, guidata dalla Portavoce Giovanna Cecchetti, ha incontrato il compagno Jaume Bartumeu, esponente del Partito “Progressistes-SDP”, già Primo Ministro e Ministro delle Finanze e del Commercio del Principato di Andorra. Nel corso dell’incontro, si è affrontata un’intensa agenda di lavoro, toccando numerosi temi di carattere politico e istituzionale. Al centro del confronto, l’Accordo di Adesione all’Unione Europea, tema attualmente centrale nel dibattito politico di entrambi i Paesi. Le parti hanno condiviso la necessità di giungere quanto prima ad una definizione dell’intesa, nella convinzione che essa possa rappresentare un importante motore per il rilancio e il rafforzamento delle rispettive economie. Un altro punto saliente della discussione ha riguardato il sistema bancario e le differenti situazioni vissute dagli istituti di credito nei due Paesi. È stato particolarmente utile confrontarsi sulle modalità con cui Andorra ha affrontato le criticità del settore, trasformandolo oggi in una risorsa strategica per la ripresa e la crescita economica del Principato. In questo contesto, le parti hanno anche scambiato informazioni e considerazioni sullo stato attuale della finanza pubblica. Durante l’incontro si è discusso anche dei dazi imposti dagli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump, con particolare riferimento all’aliquota del 10% applicata sia alla Repubblica di San Marino che ad Andorra, e alle incertezze che tali misure hanno generato nel commercio internazionale. La Portavoce Cecchetti ha, inoltre, illustrato al compagno Bartumeu l’attuale situazione politica e istituzionale sammarinese, soffermandosi in particolare sulla recente scelta del Movimento Ēlego di distaccarsi definitivamente, lo scorso ottobre, dalla lista “Alleanza Riformista”, presentata in occasione delle ultime elezioni, insieme a Movimento Ideali Socialisti e Noi Sammarinesi. Al termine dell’incontro, Giovanna Cecchetti ha ringraziato calorosamente Jaume Bartumeu per la visita e il prezioso confronto politico, auspicando che i rapporti personali e politici, coltivati nel corso degli anni, possano proseguire e rafforzarsi, contribuendo alla comprensione reciproca e alla ricerca di soluzioni condivise su temi di comune interesse.

C.s. Ēlego