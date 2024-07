Incontro tra il Prefetto e la Presidente del Consiglio Regionale Emma Petitti

Incontro tra il Prefetto e la Presidente del Consiglio Regionale Emma Petitti.



Nella mattinata odierna, il Prefetto Giuseppina Cassone ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, la visita della Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti.

Il colloquio, svoltosi all’insegna della massima cordialità, è stato occasione per un primo confronto tra Regione e Prefettura, con particolare riguardo alla condivisione delle reciproche conoscenze del territorio possedute da ciascuna delle due istituzioni, nonché su alcune tematiche di interesse in vista di futuri approfondimenti ed analisi.

“Siamo pronti a fare la nostra parte – ha assicurato la presidente Petitti – mettendo a sistema in maniera proficua i rispettivi ruoli possiamo rafforzare il coordinamento e il rapporto tra Stato, Regioni e Comuni. E il ruolo della prefettura è fondamentale. Auspico che quella odierna sia solo la prima di una serie di occasioni di confronto e lavoro”.

Il Prefetto ha ringraziato per la gradita visita, ribadendo il proprio compiacimento per essere stata destinata alla provincia di Rimini, splendido territorio di confine che abbraccia lidi, pianure ed alture, fungendo da eccezionale cornice a reperti e testimonianze di grande interesse storico nonché ad un vivacissimo tessuto sociale ed economico.

“Sono certa”, ha affermato il Prefetto, “che non mancheranno le occasioni per una proficua cooperazione tra la Regione e la Prefettura di Rimini. Al giorno d’oggi, infatti, le istituzioni sono sempre più chiamate ad una risposta corale e multilivello alle necessità ed ai bisogni che provengono dai territori”.



Comunicato stampa

Il Capo di Gabinetto Viceprefetto (Puzzo)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: