Incontro tra il Prefetto e S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro.

Nella mattinata di ieri, il Prefetto Giuseppina Cassone è stata ricevuta in episcopio dal Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi. Una prima visita cui, ai saluti e convenevoli legati all’ufficialità dell’incontro, ha fatto seguito un proficuo dialogo in merito all’impegno svolto quotidianamente da Chiesa ed Istituzioni in favore di società e territorio, con uno scambio di idee foriero di reciproco arricchimento e crescita. Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di cordialità e stima, Prefettura e Diocesi hanno espresso la volontà di porre in essere una stretta collaborazione, anche impegnandosi nello sviluppo di progetti ed iniziative condivise, in particolar modo in quegli ambiti di intervento maggiormente legati alle fragilità della nostra società, dall’immigrazione, al disagio dei giovani, all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. “Come ripetutamente affermato dal Santo Padre” ha dichiarato il Prefetto “è oggi più che mai necessario opporsi alla cultura dello scarto con la cultura della tenerezza, avendo sempre come proprio faro guida l’altissima dignità della vita e della persona, consapevoli che non vi può essere coesione sociale laddove residuino sacche di inaccettabile disagio e marginalità”.

