Incontro tra il Segretario di Stato Beccari e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti

Incontro a distanza tra S.A. lo Sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, in merito ai principali temi afferenti al rapporto bilaterale.

Durate l’incontro in videoconferenza, il Segretario di Stato Luca Beccari e S.A. Abdullah bin Zayed Al Nahyan hanno ribadito i principali aspetti legati agli ottimi rapporti bilaterali, così come lo stato dell’arte delle varie forme di cooperazione intraprese in seno alle principali assemblee multilaterali.

Il Segretario Beccari, durante il colloquio, ha discusso con l’omologo in merito ai principali temi di politica estera, oltre a ringraziare il Governo emiratino per la recente iniziativa della Mezzaluna rossa degli EAU volta alla donazione di abiti invernali a famiglie bisognose sammarinesi per mezzo della Caritas.

Altresì presentate le linee strategiche del Governo sammarinese, insidiatosi da circa un anno, tra le quali un piano di attrazione degli investimenti esteri per la realizzazione di infrastrutture nel settori strategici, auspicando una possibile collaborazione tra i due Paesi.

Riaffermato inoltre l’impegno di San Marino per Expo Dubai 2020 che si terrà, dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia, il 1 ottobre 2021. S.A. Al Nahyan, ringraziando la Repubblica per la sentita partecipazione, ha invitato il Segretario di Stato ad effettuare una visita negli Emirati in tale occasione, invito ricambiato anche dalla controparte sammarinese a visitare quanto prima il nostro Pese.

Di forte attualità la particolare situazione che i due Paesi stanno attraversando, cosi come il resto del mondo, in seguito alla pandemia da Covid-19, auspicando a nuove forme concrete di collaborazione tra i due Paesi, nella comune ripartenza.

Al termine del colloquio il Segretario Beccari si è complimentato con gli Emirati Arabi Uniti per il grandioso progetto, tutto emiratino, dell’invio della sonda “HOPE” nell’atmosfera di Marte che, proprio il 10 febbraio, ha raggiunto l’orbita del pianeta rosso.









Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri