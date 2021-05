Incontro tra il Segretario di Stato Gatti e Marcello Minenna, Direttore Generale di ADM per l’organizzazione di un tavolo di lavoro sul tema delle dogane

Incontro tra il Segretario di Stato Gatti e Marcello Minenna, Direttore Generale di ADM per l’organizzazione di un tavolo di lavoro sul tema delle dogane.

Nella giornata di ieri, a margine dell’incontro con il Ministro dell’Economia Franco, si è tenuto un importante incontro bilaterale tra il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino, Marco Gatti, e il Direttore Generale ADM (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli), Marcello Minenna. All’ordine del giorno le questioni relative alla collaborazione tra il Dipartimento Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare sono state esaminate le possibili attività congiunte nei settori di competenza di ADM, in particolare legate alle recenti evoluzioni unionali dei sistemi informatici doganali quali ad esempio l’NCTS (New Computerised Transit System) per la gestione elettronica delle dichiarazioni di transito. L’incontro ha consentito di affrontate le questioni di attualità della moderna dogana come altri aspetti legati al settore delle accise. Le due delegazioni hanno concordato di organizzare un tavolo di lavoro congiunto per definire le soluzioni tecniche più opportune in linea con la sicurezza dei traffici e la semplificazione delle procedure nel rispetto delle procedure unionali.

Cs Segreteria Finanze

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: