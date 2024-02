Incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e gli Ambasciatori UE

Incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e gli Ambasciatori UE.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato oggi presso l’Ambasciata di San Marino a Roma i Rappresentanti diplomatici dei Paesi Membri dell’Unione europea accreditati presso la Repubblica, per rappresentare la posizione di San Marino riguardo al perfezionamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea. Ad accogliere il Segretario di Stato Beccari, accompagnato da funzionari diplomatici, l’Ambasciatore di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro e il Console Generale, Marina Emiliani. All’incontro era presente anche il Direttore per l’Europa del Ministero degli Affari Esteri Italiano, Roberto Storaci. Si tratta del secondo incontro con gli Alti Rappresentanti dei 27 Paesi Ue, che fa seguito al colloquio avvenuto a marzo 2023, nella fase in cui erano ancora in corso le sessioni negoziali per definire il testo dell’Accordo di associazione. Il Segretario di Stato Beccari ha rimarcato il significato del confronto odierno, a conferma delle ottime relazioni diplomatiche che la Repubblica intrattiene con i Paesi membri e per una adeguata condivisione sul percorso che attende San Marino nel più stretto rapporto con l’Unione europea, che condurrà al riposizionamento della Repubblica nel contesto europeo, a livello economico e sociale. Il Segretario di Stato Beccari ha inoltre espresso grande soddisfazione per aver celebrato i 40 anni di relazioni diplomatiche tra San Marino e l’Unione europea con la conclusione dei negoziati. Beccari ha ripercorso le principali tappe e gli obiettivi raggiunti dal 2015 ad oggi, richiamando le più recenti fasi negoziali che hanno condotto alla definizione di un testo concordato, raggiunto tra San Marino e la Commissione europea lo scorso 12 dicembre 2023, alla presenza del Vicepresidente della Commissione europea, Maroš Šefčovič, e del Primo Ministro del Principato di Andorra, Xavier Espot. Una data quest’ultima, che prelude alla formale definizione dell’intesa, da realizzarsi attraverso la firma, in data da definire. Nel corso dell’articolato confronto, svoltosi alla presenza dei numerosi diplomatici convenuti, è stata sottolineata la più recente accelerazione impressa al percorso negoziale, avvenuta anche grazie alla spinta propulsiva e all’attiva collaborazione dei UFFICIO STAMPA SEGRETERIA DI STATO AFFARI ESTERI Comunicato stampa REPUBBLICA DI SAN MARINO Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino T +378 (0549) 885400 - F +378 (0549) 882 422 - ufficiostampa@esteri.sm www.esteri.sm referenti della Commissione europea; il Segretario di Stato ha rimarcato, in particolare, la disponibilità e il costante atteggiamento proattivo dello stesso Vice Presidente Šefčovič; rivolgendo, allo stesso tempo espressioni di gratitudine ai diplomatici dei Paesi Ue, che hanno sostenuto convintamente il percorso negoziale sammarinese, contribuendo a favorirne la sua positiva conclusione. A tal riguardo, ha inoltre ringraziato tutti gli Stati membri dell’Unione, che hanno detenuto la Presidenza di turno degli organismi istituzionali europei, così come le Delegazioni parlamentari, che hanno sempre rappresentato un forte impulso e sostegno al percorso sammarinese di maggiore integrazione. Nelle valutazioni prodotte, il responsabile della politica estera ha dato atto del maggior impegno nel raggiungimento dell’intesa consistente nel far coincidere il concetto di mercato unico europeo con le esigenze dovute dalla specifica realtà e dalle caratteristiche e peculiarità tipiche dei Paesi dalle ridotte dimensioni geografiche. Inoltre, il percorso di associazione ha permesso di poter intensificare i rapporti bilaterali con la Repubblica Italiana su più livelli, favorendo anche la firma di numerose intese, a testimonianza che la sfera multilaterale rinforzi e rinsaldi anche le relazioni sul piano bilaterale. Il Segretario di Stato Beccari ha enunciato le strategie di comunicazione e sensibilizzazione fino ad ora adottate in Repubblica per favorire una presa d’atto compiuta sulle trasformazioni evolutive e sull’impatto che l’Accordo determineranno in capo a tutte le fasce sociali, imprenditoriali, lavorative e sull’intera collettività; ha altresì affermato il futuro impegno dei competenti servizi dell’amministrazione sammarinese in termini di effettiva implementazione dell’Accordo e tenuta di contatti e relazioni sempre più strutturate con le Istituzioni comunitarie. Un punto di partenza, dunque, e non un punto d’arrivo nell’agenda politica sammarinese che si troverà a doversi confrontare con una realtà in evoluzione e con referenti europei nuovi, pur nel mantenimento e nell’ulteriore positivo sviluppo delle relazioni bilaterali con i singoli Stati membri.

cs Segreteria Esteri

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: