Incontro tra la senatrice Domenica Spinelli e il Questore Lavezzaro “ Dialogo utile e cordiale, massima disponibilità e collaborazione”.

La sicurezza e la gestione del fenomeno delle baby gang al centro dell’incontro tra la senatrice Domenica Spinelli e il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro. Ieri pomeriggio la senatrice Spinelli ha incontrato il Questore Lavezzaro nei locali della nuova sede della Polizia di piazza Bornaccini inaugurata lo scorso novembre alla presenza del capo della Polizia Lamberto Giannini. Occasione per affrontare alcune tematiche legate al territorio e per sottolineare la necessità di agire in maniera preventiva e articolata tra tutte le forze di polizia al fine di evitare episodi che possano far diminuire il livello di sicurezza percepito tra la popolazione. “Ringrazio il nuovo Questore - ha commentato la senatrice Spinelli - per il dialogo utile e cordiale. Da parte mia ho assicurato la massima disponibilità e collaborazione in veste di parlamentare della Repubblica per dare voce e un apporto concreto alle esigenze del territorio”.

