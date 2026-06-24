Incontro tra le delegazioni di Zante e Serravalle: obiettivo riattivare i voli diretti tra Rimini e l'isola greca

Incontro tra le delegazioni di Zante e Serravalle: obiettivo riattivare i voli diretti tra Rimini e l'isola greca.

Alla presenza dei vicesindaci di Zante Niko Aktypis con delega alla cultura, della vicesindaco Angeliki Augustinou assessore al turismo e della presidentessa della giostra cavalleresca Maura Kardari, si è svolto questa mattina in Municipio a Zante, l’incontro con il Consigliere Vittorio Brigliadori in rappresentanza della Giunta del Castello di Serravalle. La Volontà del Capitano e della Giunta tutta è quella di riavviare i contatti e le collaborazioni con l’isola Greca gemellata con il Castello sammarinese da più di un decennio. Il consigliere Brigliadori ha esposto il progetto che prevede una partnership in materia turistico - didattico -culturale, da sottoscrivere a breve e che contempla nel suo step successivo, l’allargamento ai comuni limitrofi al territorio sammarinese; l’intento è quello di creare una piattaforma allargata che possa contemplare le finalità sopracitate. Nodo cruciale la riattivazione dei voli diretti con Zante dallo scalo riminese, presenti in passato ed ora dirottati presso altri scali. Si prevede a breve un incontro con il primo cittadino riminese per confrontarsi sulla possibilità di risolvere il problema “voli “ con l’isola greca. L’accordo prevedrà anche la possibilità di accedere a scontistiche speciali nelle strutture alberghiere di Zante nei periodi estivi (giugno - luglio -agosto e settembre) per tutti i cittadini sammarinesi e dei Comuni aderenti che vorranno recarsi a Zante . Entro settembre l’invio del protocollo d’intesa tra le municipalità di Zante e Serravalle, iniziativa che ha già destato l’interesse anche dell’intera provincia greca.

Comunicato stampa

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