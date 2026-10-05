Incrocio tra domanda e offerta di lavoro: conto alla rovescia per l'indagine sui fabbisogni delle imprese fino al 30 novembre

Tempo fino al 30 novembre per completare il quadro. Avanza verso la scadenza finale la seconda rilevazione strategica sui fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese della Repubblica di San Marino. Promossa dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica, la mappatura vede la collaborazione operativa dell'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e delle organizzazioni datoriali e sindacali. Un passaggio decisivo. L'intento consiste nell'allineare la programmazione formativa e le politiche pubbliche dell'occupazione alle reali necessità di chi genera valore sul territorio. In una fase segnata dalle trasformazioni tecnologiche e dai modelli di sviluppo sostenibile, l'indagine mira a rilevare le trasformazioni organizzative, identificando i profili di difficile reperimento e le abilità tecniche emergenti. Raccogliere dati puntuali significa dotare il Paese di un'analisi dettagliata. Un orientamento indispensabile per calibrare gli interventi pubblici – dalla formazione scolastica e universitaria alle misure di riqualificazione professionale – sulle reali esigenze manifestate dalle attività economiche. La risposta diffusa del sistema produttivo rappresenta il motore dell'intera pianificazione strategica. "Disporre di un quadro nitido sulle dinamiche occupazionali permette di programmare le scelte pubbliche senza procedere a tentoni," dichiara il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori. "Ascoltare le necessità espresse direttamente dalle aziende costituisce il presupposto fondamentale per elaborare interventi di politica attiva concreti e mirati. Sollecito gli imprenditori a partecipare compilando il questionario: ciascuna testimonianza sul campo aiuta le istituzioni a mettere a punto strumenti capaci di sostenere lo sviluppo del nostro tessuto economico." L'accesso alla procedura d'inserimento avviene in modalità interamente digitale attraverso la piattaforma del Portale OPEC. L'architettura del questionario, suddivisa tra l'esame dell'assetto occupazionale presente e la stima sui futuri inserimenti organici, garantisce una compilazione rapida e priva di appesantimenti burocratici. I dati raccolti saranno trattati in forma rigorosamente aggregata nel rispetto della riservatezza, con l'esclusivo obiettivo di guidare la programmazione economica delle prossime stagioni.

c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica







