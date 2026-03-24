Indagine sui consumi e sullo stile di vita delle famiglie sammarinesi

Indagine sui consumi e sullo stile di vita delle famiglie sammarinesi.

L’Ufficio Nazionale di Statistica presenta la sintesi dell’Indagine sui consumi e lo stile di vita delle famiglie sammarinesi relativa all’anno 2024. Dopo la sospensione durata alcuni anni, l’indagine è stata riproposta con una diversa metodologia di rilevazione, prevedendo la compilazione di un questionario on line da parte delle famiglie, in maniera autonoma e in forma completamente anonima. Rispetto al 2018, i nuclei familiari si presentano con un’ampiezza ridotta e diversa composizione, aumentano le famiglie monocomponente e quelle formate da un genitore con i figli. I capifamiglia hanno in prevalenza un’età compresa tra 51 e 60 anni e rispetto al 2018 aumenta la percentuale dei capifamiglia di sesso femminile. La spese media annuale per nucleo familiare ammonta a 34.003 euro, di cui la quota principale è destinata all’acquisto di generi alimentari e bevande (23,7%) e, a seguire, le spese per l’abitazione (17,3%). Rispetto all’ultima indagine effettuata, relativa all’anno 2018, la spesa media annuale è aumentata del +16,7%, gli incrementi più significativi, in termini assoluti, riguardano le spese relative ai generi alimentari (+1.980 euro) e all’abitazione (+902 euro). Analizzando le variazioni percentuali si evidenziano aumenti in spese per l’istruzione (+39,9%) e attività sportive (+23,4%), mentre la voce ricreazione e spettacoli si riduce del - 10,8%. L’importo speso in territorio è pari a 21.012 euro, il 61,8% del totale, mentre nella precedente rilevazione era il 71,9%; le categorie che hanno subito la maggior diminuzione percentuale di spesa in territorio sono i generi alimentari e bevande, i servizi sanitari e spese per la salute oltre ad arredamento e apparecchi per la casa. Una parte degli acquisti viene effettuata con modalità on line, in particolare le spese relative alle vacanze (948 euro) e all’abbigliamento (449 euro), oltre che una voce generica indicante beni e servizi pari a 1.423 euro.





Il reddito medio annuo familiare nel 2024 è pari a 42.995 euro (+2,8% rispetto al 2018) e la fascia più numerosa è quella compresa tra 15.001 euro e 30.000 euro, in aumento rispetto alla precedente rilevazione. Alle famiglie che hanno partecipato all’indagine è stata chiesto un giudizio sulla propria situazione economica rispetto all’anno precedente: il 55,4% l’ha giudicata invariata, il 21,7% lievemente peggiorata e il 10,1% molto peggiorata. Solo il 10% e il 2,8% l’ha definita rispettivamente migliorata e molto migliorata. La maggior parte delle famiglie dichiara di essere proprietaria dell’abitazione di residenza (72,6%), mentre solo il 18,8% la occupa con un contratto di locazione e il 5,4% risiede nella propria abitazione a titolo gratuito. Il 62,3% delle famiglie ha la piena proprietà dell’abitazione di residenza e il 29% sta pagando un mutuo. Le famiglie sammarinesi possiedono numerosi beni durevoli, in particolare, confrontando i risultati dell’indagine attuale con quelli del 2018, si riscontra un considerevole aumento per Smart Tv (da 56,9% a 83,3%), Abbonamento TV (da 38,9% a 59,4%) e Connessione internet (da 50,5% a 87,7%). Lo Smartphone pur avendo una diffusione del 89,6% nel 2018, è passato al 94,3%, classificandosi come il bene più posseduto dalle famiglie tra quelli proposti nel questionario.

C.s. - Ufficio Nazionale di Statistica

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