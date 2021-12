indetto il corso per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti Il Segretario Canti: “Un ulteriore passo in avanti verso la corretta gestione dei rifiuti”

indetto il corso per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.

Le modifiche normative contenute nel nuovo Codice Ambientale della Repubblica di San Marino voluto per incentivare la corretta gestione dei rifiuti ed aumentare le responsabilità per produttori e gestori dei rifiuti aveva previsto, tra le altre cose, la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) per svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e per vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento. La figura del RTGR è nominata per le attività economiche produttrici di rifiuti speciali pericolosi e per gli impianti autorizzati allo stoccaggio, trattamento e gestione di rifiuti. Ai fini dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di RTGR, è appena terminato il corso di formazione e abilitazione di 40 ore ed é riconosciuto il superamento del corso di formazione conseguito in Italia nonché il superamento del Master per Esperti e Responsabili ambientali unitamente ad un corso di formazione della durata di sole quattro ore volto alla conoscenza della normativa sammarinese in materia, degli adempimenti sulla gestione dei rifiuti in territorio sammarinese e degli adempimenti relativi al trasporto transfrontaliero rifiuti. Tale corso organizzato dall'UPAV si terrà il prossimo 22 dicembre. Le modifiche apportate al Codice Ambientale pongono la Repubblica di San Marino in linea con le recenti direttive europee nel settore dei rifiuti, in particolare il decreto introduce norme volte ad evitare che ricadano sulla collettività i costi di trasferimento e smaltimento rifiuti stoccati negli impianti di gestione dei rifiuti, in caso di fallimento dell’impresa, nonché volte ad aggiornare le disposizioni in materia di rilascio delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti prevedendo maggiori controlli.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Le modifiche normative introdotte hanno già prodotto effetti concreti. Il Decreto, che come ho già avuto modo dire, rappresenta nei fatti una novità dal punto di vista ambientale per il Paese, ci consente, cosa non da poco, di essere in linea con le direttive internazionali. Con il corso che si terrà il prossimo 22 dicembre e che completerà il percorso per il riconoscimento della figura di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti diamo seguito a quanto contenuto nel Codice Ambientale della Repubblica di San Marino e compiamo un ulteriore passo in avanti verso la miglior gestione possibile per il corretto recupero dei rifiuti”.

