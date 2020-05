Indicazioni igieniche per la partecipazione alla Messa

1 Non è permesso accedere alla chiesa e tantomeno partecipare alla celebrazione a coloro che:

- presentano una temperatura corporea oltre i 37,5 °C

- manifestano sintomi di influenza

- sono stati in contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti

2 E’ obbligatorio indossare la mascherina che copra naso e bocca

3 Igienizzare le mani con il gel disinfettante all’ingresso in chiesa

4 Si dovrà rispettare sempre la distanza di sicurezza di 1,5 metri

5 Il numero dei fedeli che possono contemporaneamente partecipare alla Liturgia non dovrà essere superiore a ______, esclusi i presbiteri e i ministri

6 Rispettare sempre all’ingresso e all’uscita la distanza di sicurezza

7 La Comunione eucaristica sarà distribuita ai fedeli non in processione, ma passando tra i banchi, da parte del presbitero o del ministro che indosseranno la mascherina, avranno igienizzato le mani e indossato i guanti monouso

8 Sono proibiti: cortei, processioni e ogni genere di aggregazione sul sagrato della chiesa

c.s. Diocesi San Marino - Montefeltro