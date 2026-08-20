Indice dei prezzi al consumo, aggiornamento ad aprile 2026

Indice dei prezzi al consumo, aggiornamento ad aprile 2026.

Nel mese di aprile 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, si attesta a 101,88 (base 2025=100), con un aumento dello 0,36% rispetto a marzo e del 2,01% rispetto ad aprile 2025. L’inflazione tendenziale rallenta rispetto al +2,30% registrato a marzo. Su base mensile, l’incremento dell’indice generale risente soprattutto dei Servizi di ristoranti e servizi di alloggio (+3,78%). Diminuiscono invece i prezzi dei Trasporti (-0,51%) e quelli relativi ad Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (-0,55%).

Prodotti alimentari e bevande analcoliche Ad aprile i prezzi alimentari risultano sostanzialmente stabili sul mese (+0,07%) e crescono del 2,11% su base annua, in rallentamento rispetto al +3,02% di marzo. Tra i gruppi si segnala il forte aumento mensile della Frutta e frutta a guscio (+8,13%), che porta la variazione tendenziale al +10,50%. In diminuzione gli Ortaggi (-3,76% sul mese), mentre il Caffè resta su livelli elevati rispetto a un anno prima (+12,14%). Gli Oli e grassi continuano a registrare una flessione tendenziale (- 6,83%).

Trasporti La divisione Trasporti registra una diminuzione dello 0,51% rispetto a marzo, ma rimane tra le componenti con la crescita annua più elevata: +5,20% rispetto ad aprile 2025. La dinamica è influenzata in particolare dai Carburanti e lubrificanti per mezzi personali di trasporto, che diminuiscono dell’1,25% sul mese ma risultano superiori del 16,34% rispetto a un anno prima.

Tra le altre divisioni, ad aprile si osservano variazioni tendenziali del +3,06% per Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, del +1,37% per i Servizi di ristoranti e servizi di alloggio e del +1,30% per la Sanità. Informazione e comunicazione registra invece una diminuzione dello 0,87% rispetto ad aprile 2025. Nota metodologica A partire dagli indici riferiti a gennaio 2026 è stata adottata la seconda versione della classificazione ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose). Contestualmente, gli indici sono pubblicati nella nuova base di riferimento 2025=100. Le variazioni tendenziali del 2026 sono calcolate utilizzando la struttura ECOICOP v2 ricostruita per il 2025, garantendo la confrontabilità dei dati.

Tutti i dati sono disponibili alla sezione “Prezzi e retribuzioni” del sito www.statistica.sm

C.s. - Ufficio Nazionale di Statistica

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: