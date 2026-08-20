Indice dei prezzi al consumo, aggiornamento ad aprile 2026
Nel mese di aprile 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, si attesta a 101,88 (base 2025=100), con un aumento dello 0,36% rispetto a marzo e del 2,01% rispetto ad aprile 2025. L’inflazione tendenziale rallenta rispetto al +2,30% registrato a marzo. Su base mensile, l’incremento dell’indice generale risente soprattutto dei Servizi di ristoranti e servizi di alloggio (+3,78%). Diminuiscono invece i prezzi dei Trasporti (-0,51%) e quelli relativi ad Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (-0,55%).
Prodotti alimentari e bevande analcoliche Ad aprile i prezzi alimentari risultano sostanzialmente stabili sul mese (+0,07%) e crescono del 2,11% su base annua, in rallentamento rispetto al +3,02% di marzo. Tra i gruppi si segnala il forte aumento mensile della Frutta e frutta a guscio (+8,13%), che porta la variazione tendenziale al +10,50%. In diminuzione gli Ortaggi (-3,76% sul mese), mentre il Caffè resta su livelli elevati rispetto a un anno prima (+12,14%). Gli Oli e grassi continuano a registrare una flessione tendenziale (- 6,83%).
Trasporti La divisione Trasporti registra una diminuzione dello 0,51% rispetto a marzo, ma rimane tra le componenti con la crescita annua più elevata: +5,20% rispetto ad aprile 2025. La dinamica è influenzata in particolare dai Carburanti e lubrificanti per mezzi personali di trasporto, che diminuiscono dell’1,25% sul mese ma risultano superiori del 16,34% rispetto a un anno prima.
Tra le altre divisioni, ad aprile si osservano variazioni tendenziali del +3,06% per Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, del +1,37% per i Servizi di ristoranti e servizi di alloggio e del +1,30% per la Sanità. Informazione e comunicazione registra invece una diminuzione dello 0,87% rispetto ad aprile 2025. Nota metodologica A partire dagli indici riferiti a gennaio 2026 è stata adottata la seconda versione della classificazione ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose). Contestualmente, gli indici sono pubblicati nella nuova base di riferimento 2025=100. Le variazioni tendenziali del 2026 sono calcolate utilizzando la struttura ECOICOP v2 ricostruita per il 2025, garantendo la confrontabilità dei dati.
Tutti i dati sono disponibili alla sezione “Prezzi e retribuzioni” del sito www.statistica.sm
C.s. - Ufficio Nazionale di Statistica
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