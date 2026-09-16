Indice dei prezzi al consumo, aggiornamento al giugno 2026

Nel mese di giugno 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dell’1,11% rispetto a giugno 2025. La dinamica tendenziale rallenta rispetto al +1,73% rilevato a maggio e al +2,01% di aprile. Nel primo semestre del 2026 l’inflazione ha raggiunto il valore più elevato a marzo (+2,30%), per poi ridursi progressivamente nei tre mesi successivi. A giugno le dinamiche risultano differenziate tra i principali comparti di spesa.

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

I prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche aumentano dell’1,51% rispetto a giugno 2025, in ulteriore rallentamento dal +1,68% di maggio. Tra i gruppi, gli Ortaggi registrano una crescita del 9.11%, le Carni del 2.53% e la Frutta del 1.87%. In diminuzione, invece, Oli e grassi (-6.68%) e Cereali (-1.04%). Prosegue il marcato rallentamento della dinamica dei prezzi del caffè, la cui variazione tendenziale scende dal +18,2% di gennaio al +1,0% di giugno, evidenziando il progressivo esaurimento delle forti spinte al rialzo osservate nei mesi precedenti. Prosegue la fase di diminuzione dei prezzi della categoria Oli e grassi, che a giugno registra una flessione del 6,7% rispetto allo stesso mese del 2025. La riduzione segue tuttavia una fase di eccezionale crescita: dopo il +21,0% medio del 2022, i prezzi erano aumentati del 30,4% nel 2023 e di un ulteriore 17,0% nel 2024. Nonostante le diminuzioni successive, il livello medio dei prezzi nel 2025 risultava ancora circa il 77% superiore a quello del 2021. La fase di discesa in corso rappresenta pertanto, almeno finora, solo un parziale riassorbimento dei forti rincari accumulati negli anni precedenti.

Trasporti

La divisione Trasporti registra a giugno una variazione tendenziale del -0,24%, dopo il +3,01% di maggio e il +5,20% di aprile. Il rallentamento riflette in particolare la diminuzione dei prezzi dei carburanti rilevata sul territorio sammarinese nei mesi più recenti, con cali diffusi tra benzina, gasolio e GPL.

Tra le altre divisioni, Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili cresce del 3,24% su base annua; i Servizi di ristoranti e di alloggio del 2,90%; Bevande alcoliche e tabacchi dell’1,71% e la Sanità dell’1,31%. Informazione e comunicazione registra invece una diminuzione dello 0,87%.

Nota metodologica

Da gennaio 2026 gli indici dei prezzi al consumo sono diffusi secondo la classificazione ECOICOP v2 e nella base di riferimento 2025=100. Le variazioni tendenziali del 2026 sono calcolate utilizzando la struttura ECOICOP v2 ricostruita per il 2025, al fine di assicurare la confrontabilità temporale degli indici.

C.s. - Ufficio Nazionale di Statistica







