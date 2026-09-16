Indice dei prezzi al consumo, aggiornamento al giugno 2026

Indice dei prezzi al consumo, aggiornamento al giugno 2026.

Nel mese di giugno 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dell’1,11% rispetto a giugno 2025. La dinamica tendenziale rallenta rispetto al +1,73% rilevato a maggio e al +2,01% di aprile. Nel primo semestre del 2026 l’inflazione ha raggiunto il valore più elevato a marzo (+2,30%), per poi ridursi progressivamente nei tre mesi successivi. A giugno le dinamiche risultano differenziate tra i principali comparti di spesa.

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

I prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche aumentano dell’1,51% rispetto a giugno 2025, in ulteriore rallentamento dal +1,68% di maggio. Tra i gruppi, gli Ortaggi registrano una crescita del 9.11%, le Carni del 2.53% e la Frutta del 1.87%. In diminuzione, invece, Oli e grassi (-6.68%) e Cereali (-1.04%). Prosegue il marcato rallentamento della dinamica dei prezzi del caffè, la cui variazione tendenziale scende dal +18,2% di gennaio al +1,0% di giugno, evidenziando il progressivo esaurimento delle forti spinte al rialzo osservate nei mesi precedenti. Prosegue la fase di diminuzione dei prezzi della categoria Oli e grassi, che a giugno registra una flessione del 6,7% rispetto allo stesso mese del 2025. La riduzione segue tuttavia una fase di eccezionale crescita: dopo il +21,0% medio del 2022, i prezzi erano aumentati del 30,4% nel 2023 e di un ulteriore 17,0% nel 2024. Nonostante le diminuzioni successive, il livello medio dei prezzi nel 2025 risultava ancora circa il 77% superiore a quello del 2021. La fase di discesa in corso rappresenta pertanto, almeno finora, solo un parziale riassorbimento dei forti rincari accumulati negli anni precedenti.

Trasporti

La divisione Trasporti registra a giugno una variazione tendenziale del -0,24%, dopo il +3,01% di maggio e il +5,20% di aprile. Il rallentamento riflette in particolare la diminuzione dei prezzi dei carburanti rilevata sul territorio sammarinese nei mesi più recenti, con cali diffusi tra benzina, gasolio e GPL.

Tra le altre divisioni, Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili cresce del 3,24% su base annua; i Servizi di ristoranti e di alloggio del 2,90%; Bevande alcoliche e tabacchi dell’1,71% e la Sanità dell’1,31%. Informazione e comunicazione registra invece una diminuzione dello 0,87%.

Nota metodologica

Da gennaio 2026 gli indici dei prezzi al consumo sono diffusi secondo la classificazione ECOICOP v2 e nella base di riferimento 2025=100. Le variazioni tendenziali del 2026 sono calcolate utilizzando la struttura ECOICOP v2 ricostruita per il 2025, al fine di assicurare la confrontabilità temporale degli indici.

C.s. - Ufficio Nazionale di Statistica

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