Indipendenza Sammarinese: Basta perdere tempo

Alla luce delle ultime dichiarazione del Segretario Venturini, Indipendenza Sammarinese ribadisce la necessità di attuare misure e protocolli per preparare a fare ripartire il paese in tutta sicurezza il più presto possibile. Tralasciando il fatto che durante questi due mesi di emergenza assoluta, il PDCS sia sparito dalla scena politica (pur essendo forza trainante della maggioranza), per poi rispuntare all’improvviso con un comunicato solamente quando il peggio sembrerebbe ormai passato. E tralasciando anche il fatto che le parole del Segretario Venturini, forse, sarebbero state più appropriate se pronunciate un mese fa. Indipendenza Sammarinese sente la necessità di ribadire che abbiamo già perso troppo tempo! È ora di comunicare linee guida, protocolli e dare modo alle aziende e ai liberi professionisti di riaprire in tutta sicurezza. Ed è importantissimo che siano attuate misure efficaci poiché una seconda ondata di contagi con conseguente nuovo lockdown sarebbe devastante per l’economia sammarinese e per tutti i sammarinesi. Quando quasi un mese fa il Dr. Rinaldi annunciò l’intenzione di procedere con tamponi a tappeto e test sierologici a tutta la popolazione, noi di Indipendenza Sammarinese fummo i primi a plaudire a questa decisione, proponendo anche il rilascio di un “Certificato di Immunità”. Purtroppo però, il tempo passa, l’emergenza Covid continua ad arrecare danni economici al Paese e di salute fisica (e PSICOLOGICA) alla popolazione, ma ancora non siamo riusciti a materializzare l’intento di eseguire test a tutta la popolazione. Di certo non per colpa del personale medico sanitario, ma a nostro avviso a causa di una mancanza di risorse e di chiaro indirizzo da parte della nostra classe politica. Accogliamo con piacere la recente notizia del raddoppio delle capacità di effettuare test sierologici (con conseguente nuova tenda di fronte all’Ospedale), ma è arrivato veramente il momento di fare di più ed estendere i test a tutta la popolazione. Solo così potremo finalmente sperare di eradicare questo virus una volta per tutte.



