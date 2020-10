Indipendenza sammarinese: cervelli monouso e la finta ecologia

Indipendenza sammarinese: cervelli monouso e la finta ecologia.

Accogliamo con piacere l’iniziativa del Governo di vietare la plastica monouso da Giugno 2021. Un piccolo granello di sabbia nel sconfinato terreno della protezione dell'ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2; ma a San Marino, si sa, piacciono soluzioni semplici a problemi complessi e in questo il Governo attuale copia quello precedente nell’accanirsi sulla plastica monouso e lasciare da parte problemi molto più grandi. Ma noi giovani di Indipendenza Sammarinese crediamo che la politica a volte debba dire anche verità scomode; e se loro non vogliono farlo, lo facciamo noi. Nella totalità delle emissioni causate da San Marino (il cosiddetto “Carbon Budget”), la plastica monouso ricopre una fetta molto piccola. La fetta di gran lunga maggiore è ricoperta dalle emissioni causate da automobili ed altri mezzi di trasporto. Vale infatti la pena ricordare ancora una volta che San Marino è il paese con il maggior numero di automobili pro capita al mondo. Un’altro triste primato per la popolazione sammarinese. Le soluzioni sarebbero molto semplici. Noi in passato abbiamo più volte proposto un potenziamento dei mezzi pubblici che scoraggi l'utilizzo di automobili. Se la linea tram da Dogana a Città può risultare difficile da attuare in un momento di difficoltà economica come questo, si potrebbe iniziare con il potenziare la linea autobus, che al momento risulta penosa e sui livelli di un paese del terzo mondo. I vantaggi non sarebbero solo aria più pulita per tutti i sammarinesi, ma anche flussi turistici maggiori correlati ad una maggiore facilità per turisti stranieri di raggiungere San Marino (consigliamo di parlare con un qualsiasi turista non dotato di automobile per capire i problemi che affrontano nel visitare il nostro bellissimo Paese). Inoltre, con una linea potenziata che copra anche le ore notturne (almeno nel weekend), tutti i sammarinesi, e soprattutto noi giovani, potremmo finalmente uscire per una birra in santa pace il Sabato sera senza la paura di farsi fermare da una pattuglia e farsi ritirare la patente. Prima di punire le persone per guida in stato d'ebbrezza, dovete dare delle alternative. Iniziando a lavorare al progetto fin da subito, si potrebbe rendere anche questo attuabile a Giugno 2021, in tempo per la prossima stagione estiva in cui una mobilità facilitata di cittadini e turisti potrebbe aiutare ulteriormente la ripresa post-covid. Con questo comunicato speriamo ancora una volta di aver fatto riflettere la popolazione sammarinese, che non ha un cervello monouso a differenza della nostra classe politica che pensa che basti sempre un “contentino” per risolvere i problemi. Finti ecologisti alla ricerca di voti. Ci sarebbero anche altri argomenti più complessi e “scomodi” di cui discutere nella protezione dell’ambiente, come l’utilizzo di energie rinnovabili e il consumo di carne; ma per il momento può bastare così.

Indipendenza sammarinese

I più letti della settimana: