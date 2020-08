Indipendenza Sammarinese: “Di chi sei il figlio, nipote, parente, amico, amante e... ?”

La scoperta del secolo: i ragazzi di indipendenza sono figli di qualcuno e hanno addirittura dei parenti. Strabiliante, non credete? E così, dopo ricatti e minacce che avrebbero dovuto fermarci, è ora in corso la perlustrazione dei nostri alberi genealogici, alla ricerca di chissà che cosa o chissà chi tra i nostri avi. Vogliamo - per nostra magnanimità - facilitarvi il lavoro, dicendovi che tra gli uomini politici, presenti e passati, tra i professionisti, i medici, gli insegnanti e la gente comune, ci sono anche i nostri familiari, più o meno lontani. Più o meno bravi. Ma non potrebbe essere altrimenti, considerato che a San Marino siamo tutti parenti. Qualche nostro gene e cromosoma apparterrà a Little Toni, a Bramante Lazzari, a qualche Lonfernini, a Giuseppe Maria Garibaldi, al Cardinale Alberoni e probabilmente anche a Sant'Agata e al Santo Marino. Davvero non lo sapevate? Ma NOI SIAMO NOI. E siamo puliti, ci dispiace. Non abbiamo mai fatto politica prima d'ora e combattiamo per riavere indietro il futuro che ci appartiene. Non abbiamo paura di dire la verità. A differenza di altri, noi usiamo e useremo sempre la nostra testa per ragionare e nessuno potrà mai darci ordini su cosa scrivere o chi attaccare. Noi siamo liberi. Proprio per questo forse, pur di denigrarci e offenderci nella speranza di fermarci, tirano in ballo chicchessia delle nostre vite e provano a macchiarci. MALE NON FARE, PAURA NON AVERE. NOI SIAMO SENZA MACCHIA E SENZA PAURA.

c.s. Indipendenza Sammarinese