Indipendenza Sammarinese: "Dimissioni immediate di tutti i partecipanti al festino di Via Gino Giacomini che rivestono cariche pubbliche di qualunque tipo nel nostro paese"

Indipendenza Sammarinese: "Dimissioni immediate di tutti i partecipanti al festino di Via Gino Giacomini che rivestono cariche pubbliche di qualunque tipo nel nostro paese".

Certi comportamenti indecenti, irrispettosi e antidemocratici da parte di esponenti pubblici e politici, in un contesto tragico, fatto di restrizioni, rinunce e sofferenze, che colpisce tutta la collettività, non sono assolutamente tollerabili. Alla luce dei fatti, Noi di Indipendenza Sammarinese ci sentiamo fortemente umiliati ed indignati, così come tutta la cittadinanza, dal comportamento tenuto da questi esponenti pubblici durante il noto festino. Festino che è andato ben oltre ogni norma imposta in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19. Che buon esempio avete dato al paese? Nessuno. Anzi avete dimostrato che non vi interessa nulla del rispetto delle regole promosse e votate dal vostro stesso governo e che stanno distruggendo la nostra economia, la nostra società ed in particolar modo i nostri giovani. Noi chiediamo di fornire tutti i nominativi dei presenti al festino. Pretendiamo di sapere chi sono, TUTTI. Nomi e cognomi. E coloro che rivestono incarichi pubblici e politici dovranno rassegnare le dimissioni immediatamente! È il minimo che la cittadinanza si merita. Chiediamo tolleranza zero per chi ricopre cariche pubbliche. Quello che è successo è una vergogna, per il rispetto della cittadinanza e per la credibilità del governo.

c.s. Indipendenza Sammarinese, Presidente Mattia Manzaroli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: