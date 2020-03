Indipendenza sammarinese: è ora di stare a casa

NOI PENSIAMO CHE: E' ORA DI STARE A CASA!!! Per meglio far comprendere la situazione che stiamo vivendo, proiettiamo i nostri dati (contagi/decessi) in rapporto al numero di abitanti delle province a noi limitrofe, della regione Emilia Romagna e della Regione Lombardia, e li raffrontiamo con quelli reali riscontrati*:





Abbiamo letto tutti con attenzione le 18 pagine di disposizioni governative dove per l’economia c’è troppo poco: mancano disposizioni chiare sui pagamenti (dove e come travare il denaro per far fronte al pagamento di quanto dovuto senza avere la possibilità di lavorare e quindi di fatturare?), sul versamento della monofase, sulla cassa integrazione che andrà concessa al dipendente solo dopo aver fatto godere le ferie maturate a tutto il 31/3/2020 (provvedimento discutibile ma "accettabile" vista la grave emergenza). Consideriamo grave che non sia stato adottato nessun provvedimento sui mutui la cui rata destabilizza le famiglie già ad entrate ridotte . Mancano a nostro avviso manovre di sostegno alla nostra economia che, se non aiutata, difficilmente riuscirà a ripartire. Il Governo, malgrado i gravi problemi di bilancio che conosce già da tempo, non puo' più rimandare l'attuazione di un piano strategico e fattibile. Lo stato deve FAR FRONTE ALLE ESIGENZE ISS, REPERENDO GLI STRUMENTI SANITARI per le cure necessarie a salvare le nostre vite. Oggi non é per INDIPENDENZA SAMMARINESE il momento di sottolineare le incongruenze o ricordare al Governo che quando era all’opposizione vantava costantemente relazioni internazionali straordinarie e canali privilegiati per ottenere finanziamenti. Chiediamo invece di adoperarsi per ottenere quanto dichiarato, perché mai come in un momento cosi tragico, i cittadini ne hanno bisogno. I CITTADINI NE HANNO BISOGNO ADESSO!!!!!! Vinceremo questa battaglia perchè siamo un popolo forte e capace di grande unità nelle circostanze più dure. Ce la faremo, e NOI saremo al Vostro fianco per aiutare e dare un contributo fattivo alla politica affinché faccia quanto indispensabile per la Repubblica . Non é tempo di polemiche o di divisioni politiche. Siamo Sammarinesi é questo il nostro spirito ed il nostro sentire. INDIPENDENZA SAMMARINESE vuole porsi in modo costruttivo dando il proprio contributo. Ci sentiamo di unirci anche noi al coro delle voci dei Sammarinesi nel porre un ringraziamento sincero a tutti gli Operatori Sanitari, della Protezione Civile, ai dipendenti dei Supermercati, delle Farmacie, ed a tutti coloro che rischiano la loro salute per tutti noi: GRAZIE DI CUORE!







