Indipendenza sammarinese, i nuovi vertici

Indipendenza Sammarinese, a seguito delle dimissioni di Nadia Ottaviani dal ruolo di Segretario e di Andrea Negri dal ruolo di Presidente, ci tiene a ringraziare entrambi per il loro contributo e per il duro lavoro svolto finora. Indipendenza Sammarinese nasce come un Movimento di giovani Sammarinesi con il sogno di cambiare San Marino; ma i nostri sogni sarebbero rimasti semplici fantasie senza l’importantissimo contributo di Ottaviani e Negri. Entrambi sono state delle guide essenziali durante la fase “embrionale” del movimento e hanno messo sul tavolo la loro esperienza e passione per il Paese. Pur rammaricandoci che da ora in poi questa guida verrà meno, capiamo le loro rispettive esigenze lavorative e vogliamo cogliere l’opportunità di questo cambiamento per evolvere il Movimento e passare alla prossima fase della nostra visione politica. Per questo, dopo regolare elezione interna, abbiamo deciso che le cariche saranno riassegnate ad alcuni dei membri più giovani e meritevoli del Movimento: Segretario: Nicholas Perpiglia Presidente: Mattia Manzaroli Siamo certi che la loro energia darà un contributo essenziale alla nuova fase di crescita del Movimento; e ancora più importante, porterà una ventata di aria fresca nel rancido e stantio panorama politico sammarinese. Ultimamente abbiamo ricevuto moltissimi attacchi dalla parte più marcia del Sistema San Marino: dai politicanti spaventati dal cambiamento e dai loro servi lustrascarpe dei blogdipaese.com Ci spiace per voi, ma questo è solo l’inizio.

Comunicato stampa

Indipendenza Sammarinese

