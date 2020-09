Indipendenza Sammarinese: Il filo sottile tra Voltone e Valori Preziosi

Onestamente parlando, siamo proprio stufi di ricevere continui attacchi e di subire quotidiani tentativi di infangare la nostra immagine, come movimento politico e come persone. Ma è stimolante essere al centro dell'attenzione. E se pur alcuni di quelli che inventano storie su di noi sono insignificanti personaggi sammarinesi che non meriterebbero la benché minima considerazione, noi di IS vogliamo essere certi che i cittadini sappiano chi siamo realmente. Siamo giovani che non hanno mai fatto politica e che non ambiscono ad avere quelle sedie lassù sotto al sedere per campare. Come fanno gli altri. Noi siamo diversi. Vogliamo bene al nostro Paese, non alle nostre tasche. Siamo schifati dalle bugie, dai segreti e dalle schifezze mostrate dalla politica. E racconteremo la verità. Poco alla volta vi diremo tutto. E nessuno potrà attaccarci.

Oggi vogliamo parlarvi del sottile filo che da via del Voltone porta a Preziosi. Ci sbagliamo? Forse. Giudicate voi.

Appreso dalla stampa della nomina del prof. Stefano Preziosi, da parte della maggioranza in Commissione per gli affari di Giustizia (o affari di Catia, vedete voi), abbiamo pensato di fare qualche googolata per saperne di più.

E il web ci ha offerto spunti per un interessante confronto con i cittadini.

L’avvocato Preziosi nel 2016 è stato il difensore di Antonio Baldassarre, nella fallita scalata ad Alitalia in un processo che vedeva insieme imputati Baldassarre e Giancarlo Elia Valori (riporta la stampa, uno il braccio e l’altro la mente). Entrambi pare siano membri importanti della loggia massonica Grande Oriente d’Italia.

Valori parrebbe profondamente legato a Massimo Varazzani, tanto che quest'ultimo è stato amministratore della centrale finanziaria di Roma presieduta da Elia Valori.

Varazzani sembra un soggetto caro alla presidente del Voltone, tanto che, secondo quanto più volte riferito dal Sds Celli alla vecchia maggioranza, lei lo avrebbe proposto di frequente per ricoprire cariche importanti nel mondo bancario sammarinese. Ciò non stupisce, in quanto Varazzani è considerato dalla stampa il padrino professionale di Cristiano Cannarsa (marito della Tomasetti), insieme dai tempi di Cassa Depositi e Prestiti fino a Sogei.

Il prof Preziosi e il marito della Tomasetti, inoltre, sono entrambi docenti alla LUISS, ma questo forse è solo un dettaglio. Sono tanti i professori in quella prestigiosa università.

Dopo questa girandola di nomi, ci chiediamo insieme a voi cittadini: il signor Preziosi potrà decidere in assoluta imparzialità il ricorso presentato dalla Tomasetti? Le vicinanze che hanno Preziosi e la Tomasetti sono significative? Sono stati resi noti i loro collegamenti? La maggioranza ha riferito dove ha preso il nome di Preziosi? Chi glielo ha suggerito?

Cittadini affidiamo a voi ogni ulteriore considerazione, noi sdegnati continuiamo a difendere il nostro Paese.



Comunicato stampa

Indipendenza Sammarinese

