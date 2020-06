Indipendenza Sammarinese: Inaccettabile la delegittimazione della Magistratura

Negli ultimi tempi la magistratura è oggetto di feroci attacchi e tentativi di condizionamento da parte di diversi soggetti istituzionali. Assistiamo sgomenti ad insulti verso qualche Magistrato, a forzature istituzionali che menomano l’autonomia della magistratura e ad ordini che pesano come minacce. La spregiudicatezza ha sostituito la correttezza. Si leggono comunicati , che trasudano odio, con i quali si ordina ai Magistrati di eseguire al più presto rinvii a giudizio o condanne, verso coloro i quali non godono delle simpatie di qualcuno, in ciò infischiandosene del buon funzionamento della giustizia, dell’indipendenza della magistratura e degli effetti pervasivi sugli individui di un procedimento penale. Riteniamo che la Repubblica di San Marino stia sprofondando verso una deriva in cui lo Stato di diritto è sostituito dalla rozza barbarie del potere. L'azione politica non mira più al perseguimento del bene comune, ad un progresso democratico e di civiltà, ma solo a sopprimere l'avversario. I magistrati nel loro lavoro devono essere e sentirsi liberi di agire con scienza e coscienza, a prescindere da chi di volta in volta si arroga il diritto di imporre quali indagini portare avanti e quali no, chi indagare e chi lasciare impunito. Indipendenza sammarinese vuole un potere giudiziario efficiente, libero e autonomo. Non condizionato dalle minacce e dalle pretese del prepotente di turno.

Comunicato stampa

Indipendenza Sammarinese