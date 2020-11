Indipendenza Sammarinese. La linea della trasparenza

Indipendenza Sammarinese. La linea della trasparenza.

Indipendenza Sammarinese, dopo un attenta analisi ed una profonda riflessione su come dovrebbe essere gestita la funzione di Politico in un Stato piccolo come il nostro e su come certe dinamiche possono essere interpretate a torto o a ragione, ha sentito il dovere di proporre una linea di demarcazione alla quale i suoi giovani membri vorrebbero essere sottoposti. Noi giovani di Indipendenza siamo certi che su questo argomento troveremo ampia apertura non solo da parte della Commissione d'inchiesta sulle banche, ma anche da parte di tutti i Consiglieri e Congressisti oggi Presenti in CGG, che più e più volte hanno fatto appello alla trasparenza. Abbiamo letto quello che a tratti sembra un teorema di supposizioni e a tratti un vero elaborato tecnico, proposto dalla Commissione d'inchiesta politica sul caso CIS. Ora attendiamo fiduciosi di leggere la prossima relazione su altra banca e ci aspettiamo che tutti gli istituti di credito sammarinesi vengano sottoposti ad inchiesta. Memori di tutto, però, noi giovani di Indipendenza Sammarinese proponiamo alla Maggioranza di adottare sin da oggi una linea di demarcazione per affermare che solo la trasparenza invocata da tutte le forze politiche potrà fare la differenza rispetto al passato. Pertanto, noi di IS chiediamo che venga pubblicato un elenco con i nomi di tutti i debitori (sopra i cinquanta mila euro) delle Banche messe il liquidazione negli ultimi 20 anni. Chiediamo che, gli estratti conto e le movimentazioni di spese di tutti i Consiglieri, dal 2000 ad oggi e da oggi in poi, siano resi pubblici e che siano comparati con la loro attività professionale. Chiediamo di avere contezza di tutti i consiglieri che ad oggi, a titolo personale o per società a loro riconducibili, abbiano debiti importanti o incagliati con qualche istituto bancario attivo o già messo in liquidazione. Siamo certi che la nostra proposta sarà accolta con spirito collaborativo. Noi di IS siamo pronti a rispondere per primi. Cosi e solo cosi si potrà evidenziare la dovuta trasparenza e il giusto cambio di passo.

Indipendenza Sammarinese



