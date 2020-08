Indipendenza sammarinese: "La regina di cuori e il cappellaio matto"

Si leggono proclami trionfali per i 100 milioni che la Banca Centrale Europea darà a San Marino, quasi fosse stata compiuta un’impresa epica. Ma delle gesta di eroi e donne fedeli non c'è traccia alcuna. Basta infatti un semplice approfondimento sugli interventi post Covid della BCE per rilevare che quest'ultima si è offerta di prestare soldi a tutti i paesi, non area euro, purché gli stessi ne facciano richiesta e abbiano idonee garanzie da dare. Indi per cui noi cittadini staremmo elogiando e ringraziando la signora Tomasetti per aver scritto una lettera alla BCE in ossequio alla disponibilità di aiuto da quest'ultima mostrata dopo la pandemia. Non è sorprendente come tentino di snaturare la realtà dei fatti? Ma noi di IS, ricordatevelo, siamo giovani, non stupidi. E vi diremo sempre la verità. Questo nuovo indebitamento di San Marino è molto preoccupante e, siccome non abbiamo nessuna intenzione di permettere che altri buchi delle banche vengano coperti con il sudore dei cittadini, NOI DI INDIPENDENZA SAMMARINESE CHIEDIAMO CHE OGNI UTILIZZO DEI SOLDI PRESTATI DA BCE SIA APPROVATO DAL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE E SIA RESO PUBBLICO. Non ci distraiamo, inoltre, dalle pericolose dichiarazioni rese dalla signora Tomasetti: non è scrivere una lettera che ci farà dimenticare i rapporti non autorizzati con il generale Carta dei servizi segreti italiani e quelli con parlamentari dell'antimafia italiana. NOI DI INDIPENDENZA SAMMARINESE RIBADIAMO PERTANTO L'URGENTE NECESSITÀ DI ALLONTANARE CAUTELATIVAMENTE LA SIGNORA TOMASETTI DA BANCA CENTRALE E PRETENDIAMO CHE SIA VERIFICATO SE NELLE SUE CONDOTTE SIANO RAVVISABILI GRAVI REATI E QUALI (ALTO TRADIMENTO? SPIONAGGIO? RIVELAZIONE DI SEGRETO POLITICO? USURPAZIONE DEI POTERI PUBBLICI? INFEDELTÀ IN AFFARI DI STATO?). Infine, pur non conoscendolo, vorremo rivolgerci al consigliere Iro Belluzzi: noi di indipendenza sammarinese, giovani alla politica, riteniamo che il coraggio di esprimere il dissenso sia un valore da tutelare. La libertà è il nostro ideale più grande ma ad oggi è purtroppo ancora solo un'utopia. Abbiamo infatti appreso dalla stampa che il Magistrato che pare non aver tempo di rendere giustizia a 545 persone e 545 famiglie, tra cui quella della ragazza morta investita a soli 18 anni, né di mandare avanti un processo secretato da 9 anni in cui una persona si è fatto la galera, né di astenersi dal giudicare processi riguardanti Banche in cui la morosa commercialista (rinviata a giudizio per false fatture) ricopre cariche importanti, abbia trovato il tempo di aprire un'indagine, sulla base di una lettera anonima, nei confronti del Consigliere Iro Belluzzi. Sarà una coincidenza che proprio colui che non si allineò ai desideri della maggioranza in Commissione Giustizia (ora Commissione per gli Affari di Catia) sia stato raggiunto, proprio ora, da un avviso di garanzia? Qualcuno potrà immaginarlo. Del resto non è una novità che persone scomode vengano eliminate attraverso il Tribunale. La coincidenza, gli astri o il fato, infatti, fanno sì che Morsiani spunti fuori sempre nel momento del bisogno - bisogno che non è certamente quello di noi miseri cittadini: ricordiamo che nel giorno della sua nomina a Direttore di BCSM, il Dott. Mazzeo fu colpito da un'ordinanza e la nomina saltò; che il Dott. Capuano del Mef, mentre era direttore di Bcsm, fu colpito da perquisizione in casa e non torno mai più. Anche in Tribunale, non solo in Commissione, pare dunque che Catia chieda e subito le venga dato. D'altronde, chi non la asseconda potrebbe rischiare esposti e azioni di sandacato. Riflettete cittadini. Viviamo nel paese delle meraviglie. Tutti matti. Ma chi sarà la regina di cuori e chi il cappellaio matto?





Comunicato stampa

Indipendenza sammarinese