Indipendenza Sammarinese: Le tagliatelle a San Marino sono più buone.

Apprendiamo con piacere leggendo un articolo sul Resto del Carlino, che l’assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini ha condannato il “turismo della tagliatella”.

Infatti l’Assessore Sadegholvaad lamenta: “C’è il rischio che, specie nel fine settimana ma non solo, si scateni un flusso importante dal territorio riminese verso San Marino alla ricerca di ristoranti, pub e bar i cui orari di apertura sono diversi da quelli italiani, ristretti alle 18»

Ringraziamo per la pubblicità gratuita e ci auguriamo che questa previsione diventi una realtà capace di aiutare i ristoratori e commercianti sammarinesi, che sono tra le categorie più colpite da questa pandemia.

Inoltre, vogliamo ricordare all’Assessore che:

San Marino è uno Stato Sovrano che può decidere a piacimento quali leggi e regolamenti applicare al suo interno. Nel caso di differenze con l’Italia, è legittimo cercare di trarne vantaggio (si chiama vantaggio competitivo caro Assessore).

A San Marino vige la legalità e stringenti regolamenti per quanto riguarda distanziamento sociale e utilizzo di sistemi di protezione. Siamo sicuri che per una questione così importante, il Governo faccia applicare i dovuti controlli per rispettare la sicurezza di tutti.

Vogliamo concludere quindi con l’invitare l’Assessore a venire a mangiare anche lui una buona tagliatella a San Marino questo fine settimana.

Chissà, magari scoprirà anche che le tagliatelle a San Marino sono più buone che a Rimini.





Comunicato stampa

Indipendenza Sammarinese







