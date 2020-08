Indipendenza Sammarinese: "Pensaci"

Indipendenza Sammarinese: "Pensaci".

Sono ormai parecchi giorni che i quotidiani scrivono articoli nei quali certi personaggi politici e non, vengono pubblicamente sbugiardati. Appaiono documenti ufficiali e atti processuali che smentiscono in toto quanto da essi dichiarato. Quasi stessimo girando un nuovo film della saga "scemo & più scemo".

È difficile dire se sia più umiliante o più spaventoso dover assistere a tutto questo.

È molto semplice, invece, ritenere che lo sfacelo del nostro paese stia raggiungendo un punto di non ritorno. E ci rimetteranno solo i cittadini.

I soprusi e le interferenze della politica, in particolare sulla magistratura e nell'amministrazione della giustizia, sono ormai all'ordine del giorno e la separazione dei poteri sembra ormai solo un sogno lontano.

Noi di IS ci sentiamo di esprimere tutto il nostro sostegno alla Camera Penale e anche noi facciamo proprio l’appello del Consiglio d’Europa all’urgenza della riforma sulla giustizia e al rispetto della separazione fra il potere politico e giudiziario.

La Camera Penale, con lucidità ed imparzialità, rileva i gravissimi ritardi e quindi le omissioni nell’istruttoria penale, che perpetuandosi da anni conducono alla prescrizione processuale o addirittura dei reati, circostanza inaccettabile in uno stato di diritto.

Rileviamo che il Magistrato Morsiani vanta il primato di oltre 545 denunce abbandonate a se stesse, mentre segue procedimenti bancari che, per la funzione da lei svolta, interessano la propria compagna. Arresta i cittadini sammarinesi ma poi si dimentica di coltivare il resto del fascicolo, perché il malcapitato è innocente. Se foste stati arrestati voi, vorreste giustizia o no? Ignora la morte di una ragazza di soli 18 anni. Ma se fosse morta vostra figlia, vorreste giustizia o no?

Nonostante ciò, trova però il tempo di indagare su una lettera anonima.

Sappiamo bene che scrivere pubblicamente di questi gravi fatti espone noi ed i nostri cari a gravi ritorsioni ma noi lo facciamo con coraggio perché speriamo quantomeno di scuotere qualche coscienza.

Il prossimo cittadino vittima di denegata giustizia potresti essere tu. Proprio tu. Pensaci.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Indipendenza Sammarinese

I più letti della settimana: